An dieser Stelle können die Radiokollegen den Audioservice der DTM

ANMODERATION:



BMW-Pilot Marco Wittmann hat sich in einem packenden DTM Finale

vor 150.000 am Hockenheimring zum jüngsten DTM-Doppel-Champion aller

Zeiten gekrönt. Im 18. und letzten Rennen der Saison gab es wieder

DTM-typische Rad-an-Rad-Kämpfe. AUDI-Pilot Edoardo Mortara gewann das

Rennen, vor den Mercedes-Piloten Christian Vietoris und Paul di Resta

und beendet die Saison mit nur 4 Punkten Rückstand hinter Wittmann

als Vizemeister. Sein ABT Team und AUDI haben Teammeisterschaft und

Herstellertitel gewonnen. Inga Stracke berichtet vom Hockenheimring.

3-Fragen/Antworten mit O-Tönen von Inga Stracke



1. Inga Stracke, wie hat der Meister gefeiert? O-Ton: Champion

Marco Wittmann (BMW)



2. Viele sagen, die DTM sei die spannendster und beste

Tourenwagenserie der Welt, warum ist das deiner Meinung nach so?

O-Ton Hans-Joachim (Striezel Stuck), Marco Wittmann



3. Jetzt geht die DTM erst mal in die Winterpause, Anfang Mai

geht's dann weiter, in die neue Saison, bleibt es so spannend? O-Ton

Edoardo Mortara -AUDI (Rennsieger und Vize-Champion) // Ulrich

Fritz, DTM-Chef Mercedes



O-Töne der Herstellerchefs zu ihren Saisonhighlights: Jens

Marquardt, BMW Sportchef // Dieter Gass (AUDI-DTM-Sportchef) //

Ulrich Fritz, DTM-Chef Mercedes



Datum: 16.10.2016 - 20:47

Sprache: Deutsch

