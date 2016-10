Schweriner Volkszeitung: Sensationsfund in Güstrow. Dokumente führender NS-Kunsthändler am Güstrower Inselsee aufgetaucht. Briefe geben Auskunft über Handel mit "entarteter Kunst".

(ots) - Güstrow, bei Abrissarbeiten eines alten

Holzhauses am Güstrower Inselsee sind bisher unbekannte Dokumente der

beiden prominentesten Kunsthändler im Dritten Reich aufgetaucht,

berichtet die Schweriner Volkszeitung in Ihrer Montagsausgabe. Die

Briefe von Hildebrand Gurlitt an Bernhard A. Böhmer aus den

1940er-Jahren geben unter anderem Auskunft über den Handel mit der

von den Nationalsozialisten als "entartet" diffamierten Kunst. Beide

pflegten Kontakte zu ranghohen Nazis wie Joseph Goebbels und waren am

NS-Kunstraub beteiligt. "Dieser Fund kommt völlig unerwartet." sagt

Kunsthistoriker Dr. Volker Probst, Geschäftsführer der

Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow der Schweriner Volkszeitung.

"Plötzlich tauchen unmittelbar neben der Wirkungsstätte Ernst

Barlachs Dokumente auf, die mit den Kernfragen unserer Einrichtung zu

tun haben. Das ist sehr bedeutend".







