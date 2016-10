Lassners Taschen-Ranzen in Frankfurt wird ausgebaut.

Das Schulranzen-Fachcenter Lassners in Frankfurt am Main vergrößert jetzt das Sortiment noch weiter und erhält Anerkennung für seine Fachkompetenz.

(firmenpresse) - Lassners Taschen-Ranzen in Frankfurt am Main war bislang schon der größte Fachhändler für Schulranzen im Rhein/Main-Gebiet. Das Einzugsgebiet hat einen Radius von rund 70 Kilometern.

Auf der vorhandenen Verkaufsfläche wurden neben den Schulranzen und Schulrucksäcken auch Schulbedarf, Damen und Herrentaschen, und Reisegepäck angeboten. Im Bereich Schulranzen und Rucksäcke führte die Nachfrage im Jahr 2016 teilweise schon an die Kapazitätsgrenzen um eine ordnungsgemäße Beratung sicher stellen zu können.

Obendrein möchte Lassners das Sortiment sogar noch erweitern, zum Beispiel um Produkte der norwegischen Marke Beckmann, welcher in seiner Heimat Marktführer ist.

Die Ladenfläche ist leider nicht erweiterbar, so dass Lassners jetzt das Sortiment von Taschen deutlich reduziert und das Reisegepäck ganz aus dem Sortiment nimmt.



Damit stärkt Lassners weiter seine Fachkompetenz. So kann das geschulte Personal aus einem noch größeren Sortiment den für das jeweilige Kind bestmöglichen Schulranzen herausfinden.

Anerkennung dafür hat Lassners auch in dem Beitrag: "Gesundheitstipps für Schulranzen" von Dr. med. D. Wilbrandt erhalten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.lassners.de/gesundheits-tipps-fuer-schulranzen/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Lassners Taschen-Ranzen gehört zur O. & E. Lassner KG mit Hauptsitz in Bad Hersfeld.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Lassners Taschen-Ranzen

Leseranfragen:

Lassners Taschen-Ranzen

Friedberger-Landstraße 295-297

60389 Frankfurt am Main

Tel.: 069-95928481

eMail: mails(at)lassners.de

Datum: 16.10.2016 - 23:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1412875

Anzahl Zeichen: 1329

Kontakt-Informationen:

Firma: Lassners Taschen-Ranzen

Ansprechpartner: Harald Lassner

Stadt: Frankfurt/Main

Telefon: 06995928481



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung