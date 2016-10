Schwäbische Zeitung: Kommentar zu Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende: Ungerecht

(ots) - Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende: Es

verwundert, dass solch ein Vorschlag ausgerechnet von einer grünen

Ministerin kommt. Schließlich hatte ihre Partei ein kostenpflichtiges

Studium mit Blick auf die Bildungsgerechtigkeit stets vehement

abgelehnt.



Studien zeigen, dass Gebühren die Bedingungen für junge Akademiker

an Universitäten und (Fach-)Hochschulen kaum verbessern.

Internationale Studierende zur Konsolidierung des Haushalts zur Kasse

zu bitten, ist also ungerecht, zumal ihr Anteil an der

Studierendenschaft (rund 360.000 insgesamt) recht gering ist.







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schwäbische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.10.2016 - 22:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1412877

Anzahl Zeichen: 890

Kontakt-Informationen:

Firma: Schwäbische Zeitung

Stadt: Ravensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung