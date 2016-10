Schwäbische Zeitung: Leitartikel zu Seehofer/Söder: Horst, der Libero

(ots) - Er könne nicht dauerhaft den Libero für die CSU

machen, hat Horst Seehofer an diesem Wochenende wissen lassen. Der

Libero, das ist in Bayern gestern, heute und vermutlich auch morgen

noch Franz Beckenbauer. Die Lichtgestalt. Derjenige, der es richtet.

Mit Können und Geschick. Mit Glück und Frechheit. Abgesehen davon,

dass das Ansehen und die Erfolgsbilanzen Beckenbauers in den

vergangenen Jahren durchaus gelitten haben: Horst Seehofer hat ganz

offenbar ein ziemlich klar umrissenes Bild von seiner herausgehobenen

Position innerhalb der CSU. Er plant darüber hinaus wohl kaum, sie so

schnell aufzugeben. Und sein Angebot ist in Wahrheit nicht halb so

gönnerhaft, wie es sich zunächst anhört.



Denn zu seiner eigenen Zukunft, zu seinen Plänen und Präferenzen

hat Horst Seehofer in dem Interview mit der "Bild am Sonntag" gar

nichts gesagt. Er hält sich alle Optionen offen und macht seinem

ungeliebten Finanzminister Markus Söder gleichzeitig das Leben

ziemlich schwer. Denn Söder - in Personalunion auch bayerischer

Heimatminister - will auf gar keinen Fall nach Berlin und sieht nach

Seehofers Vorstoß seine Spielräume und seine Verhandlungsposition in

der unvermeidlich anlaufenden Personaldebatte erheblich beschränkt.

Seehofer dagegen hat sich durch seine Positionierung als Gegenspieler

der Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik längst wieder als

potenzieller Bundespolitiker in Stellung gebracht. Der Parteichef

sendet ein klares Signal an Söder und Co.: Ich kann beides - München,

aber eben auch Berlin.



Dass Seehofer sich mit seiner Idee der Ämtertrennung in erster

Linie selbst widerspricht, wird ausgerechnet ihn, den sie "Drehhofer"

nennen, kaum stören. Für ihn zählt vor allem, dass er den Druck auf

Söder und dessen Anhänger mit dem Interview massiv erhöhen konnte.



Um die Fußball-Metapher nochmal aufzugreifen: Seehofer liegt in



Führung. Doch mit seiner provokanten Spielweise hat er die Zahl

derjenigen weiter erhöht, die nur darauf warten, den Libero vom Platz

grätschen zu können.







