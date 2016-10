Rheinische Post: Panne beim Wahlprogramm der NRW-Grünen

(ots) - Der offizielle Vorschlag des grünen

Landesvorstandes in NRW für das neue Wahlprogramm hat keine Woche

gehalten. Einen Passus, in dem Straffreiheit für Verstöße gegen das

Vermummungsverbot und die Teilnahme an Sitzblockaden gefordert wird,

will der Landesvorstand nun schon wieder streichen: "Das ist

ärgerlich, wird aber auf dem Parteitag im Dezember, der das

Wahlprogramm endgültig beschließt, korrigiert. Der Landesvorstand hat

dazu bereits einen entsprechenden Änderungsantrag eingebracht", sagte

NRW-Grünen-Chef Sven Lehmann der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Montagausgabe). Der Landesvorstand hatte seinen

Programmentwurf am vergangenen Dienstag in Düsseldorf vorgestellt.

Auf Seite 149 sieht er vor, dass die strafbaren Verstöße gegen das

Vermummungsverbot bei Demonstrationen und die Teilnahme an

verbotenen Sitzblockaden künftig nur noch als Ordnungswidrigkeiten

geahndet werden: "Sitzblockaden und Verstöße gegen das

Vermummungsverbot stellen beispielsweise einen Großteil der im

Zusammenhang mit Demonstrationen festgestellten Straftaten dar. Nach

dem Vorbild anderer Versammlungsgesetze kann hier die Justiz dadurch

entlastet werden, dass Verstöße gegen das Vermummungsverbot und die

Teilnahme an Sitzblockaden künftig als Ordnungswidrigkeit gewertet

werden", heißt es in dem Entwurf. Lehmann sagte dazu der Rheinischen

Post: "Dass der im Entwurf des Wahlprogramms beschriebene Vorschlag

in dieser Form umsetzbar ist, wurde falsch eingeschätzt."







