Rheinische Post: Verkehrsverbund: RRX frühestens ab 2030 im 15-Minuten-Takt unterwegs

(ots) - Der Rhein-Ruhr-Express (RRX), der 2018 den

Betrieb aufnimmt und perspektivisch zwischen Köln und Dortmund im

15-Minuten-Takt verkehren soll, wird nicht unmittelbar zu höheren

Ticketpreisen führen. Das sagte der Chef des Verkehrsverbunds

Rhein-Ruhr (VRR), Martin Husmann, der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Montagausgabe). Er wolle aber nicht ausschließen,

dass bei Einführung der neuen Taktung und damit der Verbesserung des

Angebotes auch die Preise entsprechend angepasst würden. "Aber das

ist noch Zukunftsmusik", so Husmann.



Mit Blick auf die geplante 15-Minuten-Taktung sagte der VRR-Chef:

"Die DB Netz hat mir versichert, dass sie im Frühjahr 2017 den ersten

Spatenstich macht." Der Ausbau sei ein Riesenprojekt mit so mancher

Unwägbarkeit. "Realistisch wird es die neue Taktung frühestens 2030

geben - möglicherweise auch erst später", sagte Husmann.







