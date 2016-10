Rheinische Post: IHK-NRW-Präsident Kersting gegen politische Intervention bei Kaiser's Tengelmann

(ots) - NRW-IHK-Präsident Ralf Kersting warnt die

Politik vor Rettungsmaßnahmen bei der vor einer Zerschlagung

stehenden Supermarktkette Kaiser's Tengelmann. Kersting sagte der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe): "Bei

allem Bedauern für die Entwicklung bei Kaiser's Tengelmann warne ich

die Politik davor, hier zu intervenieren. Damit würde sie sich

angreifbar machen und einen Präzendenzfall schaffen, auf den sich

auch künftige Unternehmen in Schieflage berufen könnten." Allerdings

müsse die Politik mehr für den Einzelhandel insgesamt tun: "Wir

brauchen dringend mehr politische Initiativen zur Steigerung der

Attraktivität der Innenstädte", so Kersting.







