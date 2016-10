Rheinische Post: Rechtsgutachten: CETA-Zusatzerklärung ist bedeutungslos / Grüne: Gabriel verlässt sich auf "Luftnummer"

(ots) - Durch die von der EU und Kanada zusätzlich

geplante "gemeinsame Auslegungserklärung" zum Freihandelsabkommen

CETA können wesentliche Kritikpunkte an dem umstrittenen Pakt nicht

ausgeräumt werden. Zu diesem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten des

Nürnberger Völkerrechtlers Markus Krajewski im Auftrag der Grünen,

das der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Montagausgabe) vorliegt. "Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass

die Gemeinsame Auslegungserklärung die bisherige Kritik am

CETA-Kapitel zum Investitionsschutz nicht relativiert, da für keine

der umstrittenen und kritischen Punkte rechtssichere Verbesserungen

oder Lösungen angeboten werden", heißt es in dem Papier.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will dem vorläufigen

Inkrafttreten von CETA bereits am Dienstag im EU-Handelsministerrat

zustimmen. "Die Bewertung lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen

übrig: Die hektischen Rettungsversuche von Herrn Gabriel für CETA

sind auf ganzer Linie unglaubwürdig", sagte Grünen-Fraktionschef

Anton Hofreiter der Zeitung. "Gabriels nachträgliche Erklärung zu

Ceta entpuppt sich immer mehr als Luftnummer", fügte Grünen-Expertin

Katharina Dröge hinzu.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.10.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1412888

Anzahl Zeichen: 1528

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 137 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung