Checkliste Erkältung: Die wichtigsten Tipps gegen Husten, Halsweh und Schnupfen

Anmoderationsvorschlag: Eben war es noch Sommer, schon sind wir

mitten im Herbst und damit in der Hochsaison von Husten, Schnupfen

und Halsweh. Petra Bröcker berichtet: Sprecherin: Mit der

ungemütlichen Jahreszeit kommen die Erkältungen. Dagegen sollte man

sich wappnen, zum Beispiel mit einer speziellen

Erkältungs-Checkliste. Die gibt es jetzt in der aktuellen "Apotheken

Umschau". Chefredakteur Hans Haltmeier:



O-Ton Hans Haltmeier: 23 sec.



"Da steht drauf, was man unbedingt in der Hausapotheke haben

sollte, wenn man Husten, Schnupfen, Schmerzen oder Fieber hat - also

alles, was bei einer Erkältung so auf einen zukommt. Denn wenn etwas

fehlt oder abgelaufen ist, dann sollte man es sich rechtzeitig neu

besorgen. Zum Beispiel bei Nasentropfen oder Nasensprays ist es ja

so: Wenn man die schon einmal benutzt hat, sollte man sie auf alle

Fälle wegwerfen und neue kaufen." Sprecherin: Folgende Tipps helfen,

wenn man spürt, dass eine Erkältung kommt: O-Ton Hans Haltmeier: 24

sec. "Schon wenn sich die ersten Symptome zeigen, kann man mit

rezeptfreien Mitteln relativ viel machen, eben zum Beispiel mit einem

Nasenspray. Das hält die Atemwege frei und hilft nebenbei auch, die

Nasennebenhöhlenentzündungen zu vermeiden. Außerdem ist es natürlich

immer gut, sich warm zu halten. Aber das Zimmer dabei nicht

überheizen: Höchstens zwanzig Grad, besser in eine warme Decke

kuscheln!" Sprecherin: Auch wenn man hustet und die Nase tropft: Im

Bett bleiben muss man in der Regel nicht, wenn man erkältet ist:

O-Ton Hans Haltmeier: 13 sec. "Bettruhe ist eigentlich nur bei Fieber

nötig. Wenn man kein Fieber hat, ist es besser, auch mal einen

Spaziergang an der frischen Luft zu machen. Das hilft den

Schleimhäuten und dem Immunsystem, die Viren effektiver zu

bekämpfen."



Abmoderationsvorschlag:





Die Checkliste aus der "Apotheken Umschau" verrät Ihnen auch,

welche Lebensmittel Ihr Körper jetzt braucht und wie Sie Ihre

Beschwerden mit Pflanzenduft lindern. Die Liste lässt sich

heraustrennen und es gibt sie auf Nachfrage in der Apotheke auch in

den Sprachen Englisch, Spanisch, Türkisch und Französisch.



Datum: 17.10.2016 - 04:00

