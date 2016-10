JSR-Wochenrückblick KW 41

Zu Beginn der Woche konnte der Goldpreis noch die Marke von 1.260 USD pro Unze überwinden. Im weiteren Wochenverlauf blieben die Edelmetall- und Rohstoffmärkte volatil.

handelt es sich bei den jüngsten Kursverlusten der Rohstoffe um einen Crash oder ist es nur ein Versuch der Bären noch einmal günstig einzusammeln? Für die meisten Marktexperten ist die Antwort einfach. Es handele sich lediglich um einen kurzfristigen Angriff der Bären, so ihre Einschätzung. Zu Beginn der Woche konnte der Goldpreis noch die Marke von 1.260 USD pro Unze überwinden. Im weiteren Wochenverlauf blieben die Edelmetall- und Rohstoffmärkte volatil. Per saldo notierten sie zum Wochenschluss abermals etwas leichter und eine Unze Gold kostete noch rund 1.254 USD. Diese wiedereinmal volatile Woche hinterließ auch ihre Spuren im Goldbugs Index, der derzeit noch bei rund 200 Punkten notiert. Als Grund für die abermals leicht schwächeren Rohstoffe ist von Marktbeobachern der stärkere US-Dollar angeführt worden. Denn zum Wochenschluss erhielt man für einen Euro nur noch 1,0971 USD.



Wie immer an dieser Stelle haben wir Ihnen die unserer Ansicht nach interessantesten Artikel unserer Redaktion aus der vergangenen Woche zur Ihrer Information zusammengestellt. Lesen Sie Details in unserem aktuellen Wochenrückblick.





Klondex Mines mit 16 % Produktionssteigerung im 3. Quartal



Der kanadische Edelmetallproduzent Klondex Mines hat seine Produktionsergebnisse für das vor Kurzem beendete 3. Quartal vorgelegt und dabei erstmals auch konkrete Zahlen zu seiner neuen 'True North'-Mine in Kanada genannt. Demnach konnte das Unternehmen seine Gesamtproduktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 16 % auf 37.070 Unzen Goldäquivalent steigern.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/klondex-mines-mit-16-produktionssteigerung-im-3-quartal/





Sierra Metals Inc. - Basis- und Edelmetalle aus Peru und Mexiko



Sierra Metals Inc. ist ein mittelgroßer, in Lateinamerika operierender Basis- und Edelmetallproduzent. Das im kanadischen Toronto beheimatete Unternehmen, das bis Ende 2012 unter der Bezeichnung Dia Bras Exploration Inc. firmierte, betreibt derzeit mit seinen rund 1.000 Mitarbeitern eine Silber-Kupfer-Zink-Mine in Peru sowie eine Kupfer- und eine Silber-Mine im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua, in denen auch die Nebenprodukte Blei und Gold abgebaut werden. Außerdem unterhält das Unternehmen in beiden Ländern noch verschiedene aussichtsreiche Explorationsprojekte.





Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/sierra-metals-inc-basis-und-edelmetalle-aus-peru-und-mexiko/





Das heißeste Metall der Stunde - Lithium



Es bahnt sich vor allem aufgrund der gesunkenen Kosten für die Lithium-Batterien eine Entwicklung an ähnlich der, die Glühlampen durch LED-Leuchten verdrängt hat. Auch der Verkauf von Elektroautos ist weltweit im ersten Quartal 2016 um 42 Prozent angesprungen. Das lässt Lithium interessant werden.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/das-heisseste-metall-der-stunde-lithium/





Einstiegschance beim Gold



Ursächlich für den Rückgang des Goldpreises Anfang Oktober war insbesondere die Stärke des US-Dollars. Diese kam wiederum von Aussagen von FED-Mitgliedern, die eine straffere US-Geldpolitik anmahnen. Auf der anderen Seite will die Bank of Japan, so Gerüchte, den Yen schwächen und die EZB könnte ihr Anleihenkaufprogramm etwas straffen. Allein dies hätte wohl noch nicht einen Ausverkauf beim Gold bedeutet.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/einstiegschance-beim-gold/





Endeavour Silver fördert im 3. Quartal 2,4 Mio. Unzen Silberäquivalent



Das 3. Quartal 2016 verlief für den kanadischen Edelmetallproduzenten Endeavour Silver auf den ersten Blick nicht sehr erfreulich. Die Silberproduktion der drei mexikanischen Minen ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 29 % auf 1.284.646 Unzen zurück und auch die Goldförderung fiel mit 14.364 Unzen um 6 % niedriger aus als noch vor einem Jahr. Dennoch zeigte sich Unternehmenschef Bradford Cooke zufrieden mit dem Gesamtergebnis von rund 2,4 Mio. Unzen Silberäquivalent.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/endeavour-silver-foerdert-im-3-quartal-24-mio-unzen-silberaequivalent/





Sulliden Minings Beteiligungsgesellschaft erreicht wichtigen Meilenstein



Der Brasilianische Düngemittelentwickler Aguia Resources, an dem Sulliden Mining Capital über ein Aktieninvestment von 69,7 Mio. Aktien zu 19 % beteiligt ist, hat das Umweltgutachten für ihr Flagschiff-Phospatprojekt 'Três Estradas' beim zuständigen Umweltamt (Staat Grande von Rio) eingereicht.



Details: http://www.js-research.de/de/berichte/ansicht/news/detail/News/sulliden-minings-beteiligungsgesellschaft-erreicht-wichtigen-meilenstein/





Die Zeit ist reif für den nächsten Aufschwung bei Rohstoffen und Minenwerten



Laut Medienberichten soll die gigantische Summe von einer Billion USD in Amerikas marode Infrastruktur investiert werden, um diese wieder etwas auf Vordermann zu bringen. Sollte dieses so umgesetzt werden, würde es sich um Amerikas größtes Konjunkturprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg handeln, wobei es egal ist ob Clinton oder Trump die kommende Präsidentschaftswahl gewinnt. Wagen wir einen Rückblick...



Details: http://www.js-research.de/de/research/altona-mining/news/news/detail/News/die-zeit-ist-reif-fuer-den-naechsten-aufschwung-bei-rohstoffen-und-minenwerten/







Kommentare zur Pressemitteilung