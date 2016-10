Saarbrücker Zeitung: Landwirtschaftsminister Schmidt sieht Wald in einem guten Zustand

(ots) - Für Bundeslandwirtschaftsminister Christian

Schmidt (CSU) ist der deutsche Wald in einem guten Zustand. Schmidt

sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Montag): "Das Waldsterben ist heute

kein Thema mehr so wie noch in den achtziger Jahren." Auch gebe es

den "sauren Regen" von damals in der Form nicht mehr.



Stattdessen würden Bäume und Pflanzen insbesondere unter den

Folgen des Klimawandels wie dem Temperaturanstieg und dem

Extremwetter leiden. Da Wälder lebenswichtig seien, müssten sie vor

den Klimaveränderungen geschützt werden. Dies sei nur mit einer

nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft möglich, so der Minister.



Das Bundeslandwirtschaftsministerium veranstaltet an diesem

Dienstag den ersten Deutschen Waldtag, auf dem Experten über die

Zukunft des Waldes beraten werden. Laut einer Erhebung unternimmt im

Durchschnitt jeder Bundesbürger 28 Waldspaziergänge im Jahr. 95

Prozent der Deutschen sind sich sicher, dass die Forstwirtschaft für

den Klimaschutz besonders wichtig ist. Ungefähr die Hälfte der

Bundesbürger verbinden mit dem Wald Natur, Ruhe und Erholung.







Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230



Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Saarbrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.10.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1412894

Anzahl Zeichen: 1429

Kontakt-Informationen:

Firma: Saarbrücker Zeitung

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 157 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung