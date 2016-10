Neue Designeffekte mit In-Mold Decoration

(PresseBox) - Leonhard Kurz demonstriert auf der K 2016 in Düsseldorf die Leistungsfähigkeit hochentwickelter IMD- (In-Mold Decoration) Technologie. Gezeigt werden im IMD-Verfahren dekorierte Kunststoff-Türleisten aus dem Automobilbereich. Das Besondere an den Bauteilen sind kombinierte Designeffekte, die aktuelle Designtrends widerspiegeln.

Eines der am Kurz-Stand ausgestellten Bauteile zeigt ein In-Mold-dekoriertes Einzelbild mit anspruchsvollem Tag- und Nachtdesign. Bei Tageslicht zeigt sich ein elegantes, blickdichtes Mehrfarbdekor. Im Nachtdesign präsentiert sich die Türleiste überraschend anders mit partieller Durchleuchtung. Wie diese stimmungsvolle Ambientebeleuchtung entsteht, können Messebesucher live erleben. Am Stand D22 in Halle 15 des Kurz-Projektpartners Sumitomo Demag wird die partiell durchleuchtbare Türleiste im Spritzguss produziert und dekoriert.

Ein weiterer anhand einer Türleiste gezeigter Spezialeffekt ist die abgestimmte Kombination eines optischen Dekors mit einer haptischen Struktur. Die IMD-Beschichtung gibt dem Bauteil ein authentisches Holzdesign mit mattem Finish. Zusätzlich werden die optischen Holzstrukturen durch eine neuartige Wellenhaptik unterstützt, die durch das IMD-Werkzeug erzeugt wird. Diese neuartige Struktur-Design-Kombination, mit der Kurz die Grenzen der IMD-Technologie erweitert, wird auf dem Messestand vorgestellt.

Die im In-Mold-Verfahren dekorierten Bauteile können von Kurz in hoch wirtschaftlichen Prozessen mit Sensorfunktionen ausgestattet werden. Am Kurz-Stand A19 in Halle 5 werden Beispiele von IMD-Bauteilen mit integrierten Touch- und Gestensensoren zu sehen sein.





