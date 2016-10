„Tag der offenen Tür“ im Aktiv-Sportpark Moers: Ein Blick hinter die Kulissen des Fitnessclubs

In diesem Jahr wird im Aktiv-Sportpark Moers gefeiert. Denn vor 20 Jahren wurde der Fitnessclub gegründet. Dieses Jubiläum möchte Geschäftsführer Rigo Thiel gemeinsam mit seinem Team mit einem „Tag der offenen Tür“ am 22. und 23. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr, feiern. An diesem Wochenende können interessierte Bürgerinnen und Bürger hinter die sportlichen Kulissen einer der größten und modernsten Fitnesseinrichtungen in der Region blicken.



Rigo Thiel lädt zum „Tag der offenen Tür“ ein. © Holger Bernert

(firmenpresse) - „Wir wollen mit diesem ‚Tag der offenen Tür’ Menschen ansprechen, die uns noch nicht kennen oder noch nicht die Möglichkeit hatten, unsere vielfältigen Angebote rund um das Thema Fitness näher kennenzulernen“, macht Rigo Thiel Lust auf das Wochenende. „Den ganzen Tag über steht unser Team für Fragen und Antworten zur Verfügung.“



Mit 3.500 Quadratmetern Trainingsfläche und mehr als 4.500 Mitgliedern ist der Aktiv-Sportpark Moers einer der größten Fitness- und Gesundheitsclubs an Rhein und Ruhr. Insgesamt stehen den Mitgliedern sechs Trainingsbereiche mit den Schwerpunkten Milon Kraft- und Kraft/Ausdauerzirkel, Vibrationstraining, Athletik- und Schnellkrafttraining, Functional Training, gesundheitsorientiertes Fitness- und Herzkreislauftraining sowie ein five – Rücken- und Gelenkzentrum zur Verfügung. Sehr beliebt sind auch die rund 280 Kurse wie Piloxing, Zumba, Pilates oder X-Do, die im Aktiv-Sportpark Moers angeboten werden.



Der Samstag startet um 11 Uhr mit dem Kurs „Langhantel“. Um 12 Uhr geht es weiter mit „Zumba-Spezial“ und „Synrgy“. Nachmittags stehen um 15.30 Uhr „Indoor-Cycle“ und „Synrgy“ auf dem Stundenplan. Mit dem „Body-Workout“ um 16.30 Uhr wird das Kursprogramm an diesem Tag beendet. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit „Step 1“, „Ski-Fit“, „Indoor-Cycling Own-Zone“ und „Synrgy“. Es folgt das „Body-Workout“ um 11.30 Uhr, dem sich um 12 Uhr „Intensive-Yoga“ und „Synrgy“ anschließen. Um 15.30 Uhr gibt es in der Fitnesshalle noch einmal „Synrgy“.



Am Samstag wird rund 30 Mitgliedern zwischen 13 und 14 Uhr eine besondere Ehrung zuteil. Denn sie sind von Anfang an dabei und halten dem Aktiv-Sportpark Moers seit 20 Jahren die Treue. Für sie gibt es eine Überraschung.

Wer sich am „Tag der offenen Tür“ für eine Mitgliedschaft im Aktiv-Sportpark entscheidet, kann sehr viel Geld sparen. „Nur an diesem Wochenende bieten wir einen absoluten Jubiläumskracher an“, freut sich Rigo Thiel. „Bei diesem Angebot können Neumitglieder noch in diesem Jahr kostenlos trainieren. Bezahlt wird erst ab Januar 2017.“





An beiden Tagen läuft der Trainingsbetrieb im Aktiv-Sportpark Moers uneingeschränkt zu den üblichen Öffnungszeiten weiter. Natürlich wird an beiden Tagen auch die Kinderbetreuung angeboten.





http://www.aktivsportpark.de



Im Aktiv-Sportpark Moers steht der fitnessbegeisterte Kunde als Mensch, seine individuellen Bedürfnisse und das Erreichen der persönlichen Ziele im Mittelpunkt. Wir wollen, dass das körperliches Wohlbefinden und die Fitness gesteigert wird, und dass Stress und Ärger auf der Strecke bleiben. "Mit unserer Kompetenz, hoch motiviertes Fachpersonal, mit einem überdurchschnittlichen Angebot, mit der intensiven und qualifizierten Betreuung unserer Mitglieder und Gäste, mit einem herzlichen Service und nicht zuletzt mit der exklusiven Ausstattung unserer Anlage", verspricht Geschäftsführer Rigo Thiel.



Aktiv-Sportpark Moers GmbH

Aktiv-SPORTpark Moers

Dr.-Berns-Straße 37a

47441 Moers

Telefon 0 28 41 / 99 93 38 0

Fax 0 28 41 / 99 93 38 10

info(at)aktivsportpark.de

www.aktivsportpark.de



der reporter

redaktionsbüro holger bernert

Auf dem Driesch 12a

47119 Duisburg

Telefon 0 28 41 / 887 44 51

Fax 0 28 41 / 887 44 52

Mobil 0 171 318 87 15

redaktion(at)der-reporter.net

www.der-reporter.net

