Auf Besuch in Berlin? Auf der Suche nach einem besonderen musikalischen Erlebnis?

Dieses Seiten bieten einen Überblick über Veranstaltungen, Attraktionen, Restaurants aus Berlin und Umgebung und somit eine gute Ergänzung zu Reiseführer.

www.eventnews.berlin

(firmenpresse) - Auf Besuch in Berlin? Ausschauhalten nach einem besonderen musikalischen Erlebnis? Nur wie findet man in der großen Stadt das besondere musikalische Event - auch mal im kleingehaltenem/gemütlichem Rahmen. Diese Fragen haben sich auch die Macher der Seiten von www.eventnews.berlin gestellt. Auf diesem neuen Portal werden sowohl für Berliner wie auch für Besucher besonders auch die kleinen, neuen, vielleicht auch noch nicht so bekannten musikalischen Events präsentiert.



Großer Wert wird auf eine liebevolle und abwechslungsreiche Mischung aus Darbietungen aller musikalischen Genres Wert gelegt. Aber auch die Clubs und Konzertveranstalter haben die Möglichkeit sich auf diesen jungen Seiten zu präsentieren. Gerade dieser Punkt dürfte gerade für kleiner Veranstalter interessant sein. Mit einer Präsentation bei Eventnews.Berlin erhält man, wenn gewünscht, eine ansprechende Präsentation in den sozialen Medien; dies beinhaltet i.d.R. 5 Abbildungen (Fotos) und dazu beschreibende Texte zu einem Gesamtpreis von nur 49,- EUR. Die Beauftragung dieser umfangreicheren Präsentation ist aber keine Bedingung.

Zusammengefasst ist eine Veröffentlichung auf eventnews.berlin eine vielversprechende zusätzliche Marketingmaßnahme.



Dieses Seiten bieten, gerade auch für unterwegs, auf mobilen Geräten, einen Überblick über Veranstaltungen, Attraktionen, Restaurants aus Berlin und Umgebung und somit eine gute Ergänzung zu Reiseführer oder reinen Veranstaltungskalender, wobei gerade neben den großen Veranstaltungen ein besonderes Augenmerk auf "Geheimtipps" gelegt wird.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.eventnews.berlin



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Event News Berlin

Leseranfragen:

Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.10.2016 - 08:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1412920

Anzahl Zeichen: 1873

Kontakt-Informationen:

Firma: Event News Berlin

Ansprechpartner: Angel Heinemann

Stadt: Berlin

Telefon: +4930-55578444



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.