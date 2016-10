Deutscher Hersteller RL Platinextension hat nun auch ein platiniertes Schmucksortiment

Passend zu der Platinblonden Electric-Pearl Edition welche am 11.10.2016 mit 6 Wöchiger Planung online gestellt wurde wird nun als erstes das platinierte Platinum Schmuck Set angeboten

Black Pearl Edition & Platinum Schmuck Set

(firmenpresse) - RL Platinextension, Ramona Lange www.Platinextension.de steht für unschlagbare Qualität aus hellbraunem Rohhaar.

Im Jahre 2011 entschloss sich die gelernte Bürokauffrau Ramona Lange, welche zuvor in der Firma ihrer Eltern in der Geschäftsleitung arbeitete nochmals Modedesign zu studieren. Während ihres Studiums wurde ihr schnell klar, das hochwertige Haarverlängerungen ein wichtiger Bestandteil dieser Branche seih.

Im März 2015 gründete die Inhaberin Ramona Lange die Firma Platinextension.

Seid Januar 2016 werden die Produkte welche direkt aus Russland als Dunkelblondes-Mittelbraunes Rohhaar eingekauft werden selbst hergestellt und produziert. Im Mai 2016 wurde dann bei der DPMA dem Markenamt die Firma als RL Platinextension rechtlich geschützt.

Bekannt ist die Firmenleiterin Ramona Lange durch ihre Vielfalt an Farbakzenten geworden. Bisher bietet in Deutschland nur die Firma Platinextension eine Vielzahl an Balayageprodukten an.



Passend zu der Platinblonden Electric-Pearl Edition welche am 11.10.2016 mit 6 Wöchiger Planung online gestellt wurde wird nun als erstes das platinierte Platinum Schmuck Set angeboten, bestehend aus einem Collier, Ohrhängern und einem Armband.

Es handelt sich um Alloy Qualität frei von Allergenen wie Nickel und Kobald.

Die Artikel sind ebenfalls einzeln erschwinglich und bereits in einigen Partnersalons zu kaufen.

Die hochwertigen Produkte welche nicht anlaufen sind schon jetzt ein hervorragendes Geschenk zur Weihnachtszeit. RL Platinextension, Ramona Lange entwirft derzeit noch weitere Kreatinen um das Sortiment zu erweitert.

Das Set ist für Endkunden im Onlineshop www.Platinextension.de erschwinglich.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.Platinextension.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Im Jahre 2015 entschloss sich die gelernte Modedesignerin Ramona Lange mit dem Haarvertrieb zu beginnen. Seid Januar 2016 werden die Produkte welche direkt aus Russland als Dunkelblondes-Mittelbraunes Rohhaar eingekauft werden selbst hergestellt und produziert. Bekannt ist die Firmenleiterin Ramona Lange durch ihre Vielfalt an Farbakzenten geworden. Bisher bietet in Deutschland nur die Firma Platinextension eine Vielzahl an Balayageprodukten an.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Platinextension

Leseranfragen:

Malteserstr. 3, Berlin Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.10.2016 - 08:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1412923

Anzahl Zeichen: 1923

Kontakt-Informationen:

Firma: Platinextension

Ansprechpartner: Ali Al Ali

Stadt: Berlin

Telefon: 015227217190



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.