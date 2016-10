Buchtipp: Diätvarianten - Welche Ernährung ist richtig?

Schnell und einfach abnehmen, das ist ein Versprechen zahlreicher Diäten und Traum vieler Menschen mit Übergewicht - nicht jede Diät ist aber zu empfehlen.

Diätvarianten - Welche Ernährung ist richtig?

(firmenpresse) - Das Wort „Diät“ wurde ursprünglich im Sinne von „Lebensweise“ verwendet und beschäftigt sich heute noch wissenschaftlich mit der richtigen Ernährungs- und Lebensweise.

Wie man sich gesund ernährt, wissen wir alle recht gut, trotzdem tauchen immer wieder Unsicherheiten auf.

Die Wohlstandskrankheiten in unserer industriellen Zeit nehmen deutlich zu und die Ursachen liegen in falschen Ernährungsgewohnheiten.

Zurzeit gibt es unzählige Diäten und Trends und es ist anstrengend, sich mit all den widersprüchlichen und häufig schwer verständlichen Theorien auseinanderzusetzen.



Buchtipp:

Autoren: Sabine Beuke und Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand

ISBN: 9783741224119

Sprache: Deutsch – 2,99 €



Weitere Buchtipps:

LC Theorie - Gesund leben

Autoren: Sabine Beuke und Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand

ISBN: 9783741223938

Sprache: Deutsch – 2,99 €



LC Suppen – Kohlenhydratarme Küche

Autoren: Sabine Beuke und Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand

ISBN: 9783741211522

Sprache: Deutsch – 2,99 €



Jutta Schütz schreibt Bücher, die anspornen, motivieren und spezielles Insiderwissen liefern. Weitere Informationen zur Autorin und ihren Büchern findet man in den Verlagen, auf ihrer Webseite - sowie im Kultur-Netzwerk (Kommunikationsplattform für Kunst, Literatur, Musik, Film, Bühne, Entertainment und Medien).

