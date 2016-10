Regisseur der eigenen Träume - Durch spezielle Technik lässt sich Albträumen der Schrecken nehmen

(ots) - Nächtliche Albträume können auch tagsüber auf

die Stimmung drücken. Durch ein spezielles Training kann jeder

lernen, das nächtliche Kopfkino selbst zu steuern und Albträume zu

einem positiven Ende zu führen, wie der Leiter des Schlaflabors am

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, Prof. Michael

Schredl, im Patientenmagazin "HausArzt" erklärt. Es gehe darum, sich

im Schlaf bewusst zu machen, dass man gerade träume. Allein diese

Gewissheit nehme vielen Albträumen ihren Schrecken. Statt dem Traum

ausgeliefert zu sein, könne man die Handlung beeinflussen - wie ein

Regisseur bei einem Film. "Sie können sich zum Beispiel Helfer holen

oder der Gefahr ins Auge blicken und sich wehren, statt zu flüchten."

Erster Schritt ist laut Schredl sich über zwei Wochen hinweg fünf-

bis zehnmal am Tag konkret bewusst zu machen, wie sich eine Situation

im Wachzustand anfühlt. "Sie können dazu auf Gerüche achten, Dinge

berühren oder auf der Stelle hüpfen", rät der Somnologe. "Erkennen

Sie, dass Sie wach sind? Gut. Dieses Bewusstsein verinnerlichen Sie

schließlich so, dass Sie auch im Traum den Unterschied bemerken." So

sinke man zum Beispiel im Traum beim Springen langsamer zu Boden als

in Wirklichkeit. "Wenn Ihnen klar ist, dass Sie träumen, können Sie

die Handlung auch lenken." Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe

zur Veröffentlichung frei. Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der

Deutsche Hausärzteverband in Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag

heraus. Die Ausgabe 4/2016 wird bundesweit in Hausarztpraxen an

Patienten abgegeben.







