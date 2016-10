Aktiv mit Osteoporose: Rückenorthesen und Bewegung für mehr Lebensqualität (FOTO)

Der Begriff "Osteoporose" stammt aus dem Griechischen und bedeutet

Knochen-Durchlässigkeit. Bei der Stoffwechselkrankheit nimmt die

Substanz der Knochen ab und sie verlieren ihre Stabilität. Das Risiko

eines Bruches steigt. Der jährliche Osteoporose-Tag im Oktober ruft

die Volkskrankheit in das Bewusstsein und gibt Impulse, um Vitalität

und Mobilität zu steigern. Ziel der Therapie: die Knochen festigen,

die Haltung verbessern und Schmerzen lindern.



Therapiebaustein Rückenorthesen - Erfolgsbeweis Muskelkater



Rückenorthesen, wie die Spinomed Varianten, können die Muskulatur

trainieren und den Oberkörper aufrichten. Sie erinnern durch sanften

Druck des Gurtsystems und der Rückenschiene automatisch an eine

aufrechte Haltung. Die ständige An- und Entspannung kräftigt die

Bauch- und Rückenmuskulatur. Erhöhte Muskelkraft und eine aufrechtere

Haltung verbessern die Lebensqualität. Die Patienten können besser

durchatmen, Schmerzen werden gelindert. Zudem kann das Sturzrisiko

gesenkt werden. Die Tragedauer wird mit dem Arzt abgestimmt und wie

bei einem Trainingsgerät langsam gesteigert. Muskelkater ist der

Beweis für die positive Wirkkraft der Rückenorthese. Der Arzt kann

die Rückenorthese Spinomed bei Notwendigkeit verordnen, im

medizinischen Fachhandel wird sie angepasst.



Das sind weitere Bausteine der leitliniengerechten Therapie:

Moderne Medikamente, beispielsweise Bisphosphonate, die die

Knochenmasse erhöhen; eine kalziumreiche Ernährung, Vitamin D-Gaben

sowie regelmäßige und gezielte Bewegung. Die Kombination aus

Ausdauer- und Krafttraining ist ideal für Osteoporose-Patienten,

zusätzlich können Gleichgewichtsübungen das Sturzrisiko senken.



Mit Yoga zu mehr Kraft und Ausgeglichenheit



Yoga fördert die Körperwahrnehmung, stärkt Muskeln und Knochen,

kann Stress abbauen - ideal bei Osteoporose und Rückenschmerzen. Der



Wechsel zwischen Muskelanspannung und -entspannung, Dehnen sowie die

bewusste Atmung lösen Verspannungen, lindern Schmerzen, kräftigen und

verbessern die Koordination. Nach gründlichem Aufwärmen werden die

Bewegungen fließend und sanft ausgeführt. Ziel ist es, mit geeigneten

Übungen die Bauch-, Beckenboden- und Rückenmuskeln zu aktivieren,

ohne dabei die Wirbelsäule zu belasten. Bei Übungen im Stehen (beim

"Baum" werden die Hände über den Kopf geführt) und Knien (beim

"Tiger" werden im Vierfüßlerstand Arm und Bein gegengleich gestreckt)

kann man sich an der Wand abstützen. In kleinen Schritten zum Erfolg:

das regelmäßige, moderate Training kann wieder Mobilität und

Lebensfreude schenken.



Kostenlose Informationen und eine DVD zur aktiven

Osteoporose-Therapie und den Spinomed Rückenorthesen gibt es bei

medi, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice(at)medi.de,

www.medi.de (mit Händlerfinder).



medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mit

Produkten und Versorgungskonzepten einer der führenden Hersteller

medizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeiter

einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Die

Leistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive

Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,

Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und

Schuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung im

Bereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- und

Fashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefert

mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenen

Niederlassungen in über 90 Länder der Welt.







