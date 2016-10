Ingenieurgesellschaft Maschinenbau Wittenberg lädt zur Teilnahme an Wachstum und Erfolg ein

(firmenpresse) - Erfolgreich zu werden ist die eine Hürde, die der Aufbau eines Unternehmens mit sich bringt, es zu bleiben die andere. Und wenn ein Unternehmen wie die Ingenieurgesellschaft Maschinenbau Wittenberg mbH sich trotz turbulenter Marktsituation auf Erfolgskurs befindet, dann liegt das vor allem daran, dass hier eine starke und kontinuierliche Motivation gepaart mit 15 Jahren Erfahrung in der Fertigung individuell konstruierter Maschinenbauteile am Werk ist.



Erfolgreich durch Kontinuität



Mit starkem Willen, einem ausgereiften Plan und hochwertigen Produkten gelang es der Ingenieurgesellschaft Maschinenbau Wittenberg sich auf dem Markt eine solide Position zu erwirtschaften. Nicht immer waren die Zeiten so rosig wie heute, betont Ingenieur Dr. Andreas Stoye, der als Geschäftsführer dem Unternehmen vorsteht.



Markt und Möglichkeiten



Die Wittenberger Ingenieurgesellschaft betreut dank langjähriger Markterfahrung international drei junge, aufstrebende Unternehmen bei der Auftragsbeschaffung und vertreibt deren Produkte auf dem deutschen Markt.

Durch prozessorientierte Qualitätskontrolle werden die Produkte zertifiziert nach ISO9001:2015 geliefert.

Die marktspezifischen Prioritäten sind klar umrissen: In Deutschland wird vornehmlich für den dringenden Bedarf gefertigt, in Polen für den umfangreichen und langfristigen Bedarf und in Kroatien wird die anspruchsvolle Nachfrage bedient. "Mit dieser Verteilung und Auslastung ergibt sich eine erhebliche, Flexibilität, durch die die Marktbearbeitung seit Jahren erfolgreich funktioniert", erläutert Dr. Stoye. "Unsere Kunden schätzen das sehr."



mit geteiltem Erfolg doppelt punkten - bankenunabhängiges Investitionsvorhaben



Doch man will wachsen in der Produktionsstätte Wittenberg, denn sowohl der kundenseitige Bedarf, als auch die räumlichen Möglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Die Ingenieurgesellschaft aus Wittenberg möchte dabei vor allem bankenunabhängig vorgehen und Investoren die Möglichkeit geben, an künftigen Erfolgen teilzuhaben. Mezzanin-Kapital statt Bankkredit lautet das Motto, mit dem das Maschinenbau-Unternehmen dem Trend der Zeit folgt.



Das Unternehmen plant eine Erweiterung des Geschäftsvolumens durch Restrukturierung und Erweiterung des CNC-Maschinenbestandes der deutschen Fabrikationsstätte. Ziel dieser grundlegenden Restrukturierung ist die deutliche Steigerung der Effizienz des Unternehmens. Die dafür notwendigen Mittel sollen durch die Kapitalbeteiligung erbracht und innerhalb von 5-7 Jahren durch die erhöhte Effizienz wieder erwirtschaftet werden.



Einladung zur Investition



Gesucht wird eine Kapitalbeteiligung im Gesamtvolumen von 100.000 Euro über eine Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Die Sofortrendite aus staatlichem Zuschuss beträgt 20%. Im Weiteren ist eine jährliche Verzinsung der Beteiligung in Höhe von 5% vorgesehen. Die Gesamtverzinsung beträgt somit bei einer 5-jährigen Laufzeit 45%, bzw. 9% p.a. und bei einer 7-jährigen Laufzeit 55%, bzw. 7,8% p.a.. Zum Abschluss der Laufzeit erfolgt die Rückzahlung der Beteiligung zu 100%.



Kontakt und Investitionsanfragen:



Ing.-Gesellschaft Maschinenbau Wittenberg mbH

Am Heideberg 30

D-06886 Lutherstadt Wittenberg

Dr. Andreas Stoye

Geschäftsführer

Tel. 03491 / 66 93 24

Fax: 03491 / 642 93 61

info(at)drstoye.de

http://www.ingenieurgesellschaft-maschinenbau.de/





http://www.ingenieurgesellschaft-maschinenbau.de/



Keywords (optional):

Die Ing.-Gesellschaft Maschinenbau Wittenberg mbH erbringt Konstruktions- und Entwicklungsarbeiten speziell im Bereich Instandhaltung und Ersatzteilbedarf.

Angeboten wird außerdem das Softwarepaket "MazaCAM" als Ergänzung zur Fertigungssoftware für MAZAK Drehmaschinen und Bearbeitungszentren an.

Softwareinstallation und Vor-Ort-Schulungen zur Fertigungssoftware "MazaCAM"gehören ebenfalls zum Firmen-Portfolio.

Zusätzlich gehören technologische Unternehmensbetreuung von der Auftragsbeschaffung über die technologische Bearbeitung der Aufträge bis hin zur Qualitätskontrolle und Werkstückvermesseung zum Programm.

