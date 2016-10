IT & Hardware & Software & TK

"DHDL"-Moderator Amiaz Habtu zu kress.de: "Bei Nachrichtensendungen darf es noch viel bunter werden"

(ots) - Amiaz Habtu macht sich für mehr TV-Gesichter mit

erkennbar ausländischen Wurzeln stark. Im Interview mit dem

Branchendienst kress.de sagte der aus Eritrea stammende 39-jährige

Moderator der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen", er sehe durchaus

die Präsenz von dunkelhäutigen Moderatoren wie Cherno Jobatey. Habtu

fügte im Gespräch mit kress.de hinzu: "Wenn es nach mir geht, können

sich die Sender aber ruhig noch mehr trauen. Denn Deutschland ist

vielfältig und bunt, auch bei den Nachrichtensendungen darf es noch

viel bunter werden."



Zugleich will Habtu den kulturellen Hintergrund nicht als

Hauptgrund einer Verpflichtung fürs Fernsehen sehen: "Wenn man Leute

hat, die das richtig gut machen können und eben anders aussehen, aber

auch die Gesellschaft in Deutschland repräsentieren, dann sollte man

ihnen eine Chance geben. Aber sie müssen natürlich auch das

entsprechende Talent mitbringen."



Habtu sieht sich selbst keineswegs als "Vorzeigeflüchtling". Der

Moderator sagte zum Mediendienst kress.de: "Ich bin mit meiner

Familie geflüchtet. Wir mussten uns integrieren. Und das geht am

besten, wenn man die Sprache lernt und sich anschaut, wie die

Menschen hier leben. Man muss ja nicht alles übernehmen und man

sollte seine eigene Identität und Herkunft nicht verlieren, aber bei

vielen Sachen muss man sich anpassen. Wenn man sich gut integriert,

hat man einfach die besten Möglichkeiten. Das bedeutet für mich aber

nicht automatisch, dass ich ein Vorzeige-Flüchtling bin. Es geht mehr

um ,Leben und leben lassen'."



Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/3qk







Pressekontakt:

Bülend Ürük

Chefredakteur

Tel. 0049-30-55572426

Twitter: www.twitter.com/buelend

chefredaktion(at)newsroom.de

www.kress.de



Original-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

kress.de

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.10.2016 - 08:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1412952

Anzahl Zeichen: 2078

Kontakt-Informationen:

Firma: kress.de

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung