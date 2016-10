IT & Hardware & Software & TK

ProSiebenSat.1 und Telekom erweitern IPTV-Partnerschaft

- kabel eins Doku in HD im TV-Angebot der Telekom

- Verlängerung der Zusammenarbeit im TV-Bereich und mobilen Angebot

Unterföhring, den 17. Oktober 2016 -

ProSiebenSat.1 und Telekom Deutschland erweitern ihre

IPTV-Vereinbarung. Die Verbreitung der Free-TV- und Pay-TV-Sender in

SD- und HD-Qualität über das IPTV-Netz des

Telekommunikationsanbieters ist damit langfristig sichergestellt.

Kunden der Telekom können zudem den neuen Sender kabel eins Doku

erstmals in HD empfangen.



Die Vereinbarung umfasst auch die Fortführung der mobilen

Verbreitung der Programminhalte von ProSieben, SAT.1, kabel eins,

sixx, ProSieben MAXX und SAT.1 GOLD über das mobile TV-Angebot der

Telekom. Der neue Sender kabel eins Doku wird ebenfalls ab Start

mobil verbreitet.



Auch zeitlich unabhängiges Fernsehen ist künftig noch

komfortabler. Die Vereinbarung umfasst die

"Instant-Restart"-Funktion, mit der die aktuell laufende Sendung von

Beginn an gesehen werden kann. Mit einem netzwerkbasierten Personal

Video Recorder (NPVR) können zudem auch mehrere Fernsehsendungen

parallel aufgenommen werden.



Christof Wahl, Vorstand bei ProSiebenSat.1: "Die fortschreitende

Digitalisierung und die damit einhergehende Flexibilität und

Mobilität prägen die Unterhaltungs- und Medienlandschaft nachhaltig

und schaffen neue Abrufmöglichkeiten, die sehr zum Vorteil für

unserer Zuschauer sind. Durch die Vereinbarung mit Telekom

Deutschland erreichen wir 2,7 Millionen TV-Haushalten und 40

Millionen Mobilfunkkunden mit unseren Angeboten."







