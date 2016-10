Der beste Schlaf ihres Lebens!

Haben Sie abends auch viel Stress und schaffen es einfach nicht beruhigt einzuschlafen?

(firmenpresse) - Genau bei solchen Problemen kann ihnen ein richtig gutes Boxspringbett um einiges weiter helfen!



Gerade wenn einem die Gedanken nicht in Ruhe lassen, und man total in Hektik ist, sollte man auf jeden Fall einen Gang runter schalten und sich mal eine Auszeit in einem gemütlichen Bett gönnen.



Wissenschaftler haben nämlich heraus gefunden, dass man ansonsten Gefahr fährt sich völlig kaputt zu Arbeiten, sodass Stress so etwas wie eine tödliche Wirkung auf den Körper haben kann!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://boxspringbetten24.org/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mehrak

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.10.2016 - 09:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1412958

Anzahl Zeichen: 595

Kontakt-Informationen:

Firma: Mehrak

Ansprechpartner: mehrak

Stadt: Köln



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung