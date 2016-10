Erika Zeh Retrospektive Ausstellung im Kulturhaus Zanders

Bergisch Gladbach - Am Sonntag dem 30.10.2016 wird eine Auswahl des Oevres der Künstlerin Erika Zeh in einer retrospektiven Ausstellung im Kulturhaus Zanders, Hauptstrasse 267 - 269 gezeigt.

Symphonie - Erika Zeh

"Der unendlich zurückhaltende, fast intime Ausdruck dieser deutschen Künstlerin überrascht durch die Zartheit und die empfindsame Nuancierung der Farbtöne!"

So beschrieb der Carrefour ( Paris ) die Werke von Erika Zeh.

Immer wieder wurde sie als Malerin des Lichts bezeichnet. Ihre Arbeiten umfassen das Gegenständliche als auch das Abstrakte. In Ihrer Schaffenszeit bis 2010 stellte Erika Zeh kontinuierlich im In und Ausland aus.

Diese umfassende Retrospektive wird in einer großen Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert.

ca. 80 - 100 ausgewählte Exponate werden im Kulturhaus Zanders am Sonntag

dem 30.10.2016 von 11.00 -18.00 Uhr zu sehen sein.

Gegen 12.00 Uhr wird es eine Einführung in das Werk Erika Zehs von Annemarie Hanrath geben,

danach eine musikalische Umrahmung des Pianisten Dae Baird .

Der Eintritt ist frei, Sie sind herzlich eingeladen diesen Kunstgenuss mitzuerleben.





