HDMI Signale über das Hausstromnetz weiterleiten? Kein Problem mit dem neuen Ligawo 3095010 HDMI Extender Set über Powerline bis 300m!

Ligawo 3095010 HDMI Extender Set

(firmenpresse) - Mit dem neuen Ligawo 3095010 HDMI Extender Set wird es Ihnen ermöglicht ein HDMI Audio- oder Videosignal über eine Stromleitung zu ihrem TV, Beamer, etc. weiterzuleiten. Sende- und Empfangsmodul werden einfach mit ihren Steckdosen verbunden und anschließend an ein HDMI Gerät angeschlossen. Somit wird das Verlegen von zusätzlichen Kabeln oder das Nutzen von zusätzlichen Powerline Adaptern komplett überflüssig.



Zur Erweiterung des Sets 3095010 bietet Ligawo einen optionalen Receiver (3095011) an. Wird der Empfänger im gleichen Stromkreis an das Sendemodul angeschlossen, haben Sie die Möglichkeit das Sendesignal parallel im Haus an bis zu 4 Empfängern zu empfangen. Ein zusätzlicher Loop Out Ausgang am Sender erlaubt es ihnen einen zweiten Monitor anzuschließen und diesen zu Kontrollzwecken einzusetzen. Der Sender verbindet sich automatisch mit dem Receiver wenn beide Geräte angeschlossen werden. Es werden keine zusätzlichen Softwareinstallationen oder Treiber mehr benötigt.



Eine qualitativ hochwertige Audio- und Videoübertragung bis 1080p 60Hz wird Ihnen durch die neue HDbitT Technologie garantiert. Durch den integrierten IR Extender können Sie bequem das IR Fernbedienungssignal von jedem Empfänger zum Sender übertragen.



Durch die Nutzung des Stromnetzes wird das HDMI Signal auf dem einfachsten Weg auch an weiter entfernt stehende Endgeräte übertragen. Das Extender Set ist auch ideal für Anwendungen, bei denen die üblichen Kabellängen überschritten werden. Unterstützt wird HDMI, HDCP, Auflösungen bis 1080p (at) 60Hz FullHD. Das Set ist stabil verarbeitet und kann durch seine kompakte, kleine Bauweise platzsparend untergebracht werden.



Das Ligawo 3095010 HDMI Extender Set und der optionale Receiver sind ab sofort im Handel erhältlich zu einer UVP von:

Ligawo 3095010 HDMI Extender Set:389,-€

Ligawo 3095011 optionaler Receiver: 219,-€



Link zum Produkt: https://www.ligawo.eu/?ActionCall=WebActionArticleSearch&BranchId=0&customer_class=0&multishop_id=1&Params%5BSearchParam%5D=3095011&Params%5BSearchInDescription%5D=1





