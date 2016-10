Concon International launcht Watchnow Guide App

München, 14. Oktober 2016. Pünktlich und passend zu den Medientagen 2016 präsentiert die Concon International UG erstmalig in einer Premiere ihre neue WATCHNOW GUIDE App, eine interaktive Content Discovery App für Movies, TV-Programmübersichten und Video-Angeboten aus Streaming Plattformen.

Watchnow Guide App

(firmenpresse) - Die 30. MEDIENTAGE MÜNCHEN finden vom 25. bis 27. Oktober 2016 unter dem diesjährigen Motto „Mobile & Me – Wie das Ich die Medien steuert“ im Internationalen Congress Center München ICM) der Messe München statt. Die Watchnow Guide App unterstreicht das Motto „Mobile & Me – wie das Ich die Medien steuert“ perfekt, denn sie ist nicht nur der persönliche One-for-all Guide für das tägliche TV- und Video-Programm inklusive Video-on-Demand-Angeboten sondern auch eine gamifizierte Empfehlungs-Engine über die persönliche Filmvorlieben mit Freunden geteilt werden können. Zudem ist sie ein lernendes Empfehlungssystem, das basierend auf der persönlichen Wish- und Watchlist sowie Tipps von Freunden kontinuierlich individuelle Film-Empfehlungen für den jeweiligen Nutzer entwickelt. Die Watchnow Guide App ist eine Movie-Discovery-Plattform für über 50.000 Filme, Videos, Dokumentationen aus über 171 TV Sendern und derzeit 27 VOD Streaming Anbietern mit mehr als 70.000 Serien-Episoden beziehungswiese 150.000 Assets.



Der Messesstand auf den Medientagen 2016 von Concon International / Watchnow Guide App befindet sich im Bereich Medienstartups der Startup Area, Messe ICM, München.



App Tester für Watchnow Guide App gesucht!



Da der offizielle Launch der Watchnow Guide App erst für Ende 2016 geplant ist, werden derzeit noch App-Tester für die Beta-Version gesucht. Interessierte Tester können sich direkt über die Emailadresse beta(at)watchnow.eu melden. Die Tester erhalten als Belohnung 100 Nows für die Watchnow Guide App.



WATCHNOW GUIDE APP vereint Videoübersichten - von Filmübersichten der TV-Sender bis hin zu Angeboten aus Streaming Plattformen - sowie unterschiedlichste Genres von Filmen und Dokumentationen, Informationen zum eigenen Medienkonsum und dem von Freunden, eine eigene Video-Verwaltung, ein Tracking des individuellen TV- und Videokonsums sowie einen persönlichen Movie-Kalender für z.B. ical in einer Plattform. Sie ist das Must-Have für Movie-Fans.





WATCHNOW GUIDE ist ein Produkt der Concon International UG, das 2016 von Timm Stemann, Geschäftsführer der Concon International UG entwickelt wurde.



Über Concon International



Die Concon International UG wurde 2013 von Timm Stemann gegründet mit dem Ziel, führender Technologie-Dienstleister für die Medienbranche zu werden. Die Services von Concon International teilen sich in die Bereiche Technical Consultancy und Business Development Consultancy auf, d.h. vom Film License Trading, HD, 4K-UHD, 3D Technologie bis hin zur Projekt-Management-Beratung, Digital Marketing und Produkt-Entwicklung. Zu den Meilensteinen der Concon Erfolgsgeschichte zählen Projekte wie der FIFA World Cup, die UEFA Champions League sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Sky und Sony. Concon International ist bereits mit dem Telecoms Award “Best Media Business Consultants 2016 & Recognised Leader in Media Content Distribution“ ausgezeichnet worden. Auch INVEST des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle hat Concon International als innovatives Unternehmen anerkannt. Das neueste Produkt presented by Concon International ist die Watchnow Guide App, eine Content- Discovery-App, die Übersichten zu TV-Filmen und Videos aus Streaming Plattformen in einem interaktiven und lernenden Empfehlungssystem vereint.



Weitere Informationen unter:



http://www.conconint.com



http://www.watchnow.eu



