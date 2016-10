agiplan kooperiert mit JLL

JLL und die agiplan GmbH haben eine Kooperation vereinbart. Ziel ist es, Projekte im Industrie- und Logistikimmobiliensektor gemeinsam durchzuführen.

(firmenpresse) - Der Immobiliendienstleister JLL und das Beratungsunternehmen agiplan GmbH wollen gemeinsame Projekte zum Beispiel bei der Planung und Positionierung von Gewerbegebieten, der Standortsuche für Unternehmen, der Layout- und Bauplanung sowie in der Supply Chain-Beratung durchführen.



Die Leistungen von JLL und agiplan ergänzen sich modular. Für den Kunden entsteht Nutzen durch einen flexiblen Leistungszuschnitt bei durchgängiger Service- und Projektqualität.



Dr. Christian Jacobi, CEO der agiplan GmbH: "Als umsetzungsstarkes Beratungshaus arbeiten wir sowohl für Unternehmen als auch für Bund, Länder und Kommunen. Diese Kombination ist im Bereich von Immobilen und Gewerbeflächen von großem Nutzen, weil wir die Interessen der Eigentümer und die der Investoren- und Industrieseite verstehen. In Kooperation mit JLL können wir gute Standortoptionen anbieten und unsere Expertise bei der Entwicklung von neuen Flächen einbringen."



STANDORTSUCHE UND REALISIERUNG VON INVESTITIONSPROJEKTEN



Eine der Kernleistungen von JLL ist die Suche und Qualifizierung von Grundstücken in Industrie- und Gewerbeflächen. JLL greift auf eine eigene Datenbank und ein internationales Netzwerk zurück. Bei der Standortqualifizierung setzt das Unternehmen auf IT-basierte Geoinformationssysteme.



Die Kompetenzen von agiplan liegen in der Identifizierung von Standorten und der Umsetzungsplanung von Logistikzentren und Fabriken. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der Machbarkeitsprüfung über die Konzept-, Layout- und Feinplanung bis zur Realisierungsbegleitung im Bau. Dabei legt agiplan großen Wert auf die energetisch optimale Auslegung von Immobilien und hohe Ressourceneffizienz in Produktions- und Logistikanlagen.



PLANUNG VON GEWERBEGEBIETEN



JLL berät Eigentümer von Flächen (z.B. Gemeinden oder Gebietskörperschaften) bei der Ausweisung und Beplanung von neuen Gebieten.





agiplan kann diese Prozesse aufgrund seiner Beratungskompetenz in der Regional-, Stadt- und Gebietsentwicklung begleiten. Die Leistungen umfassen: regionalökonomische Analysen und Positionierung von Standorten, Entwicklung von Betreibermodellen, Leitbild- und Markenentwicklung bis zur Marketingstrategie.



Mit der Architektur- und Logistikkompetenz ist agiplan zudem in der Lage, vor einer Ansiedlung die verkehrlichen Auswirkungen zu beurteilen. Das Unternehmen bietet außerdem Fachplanungen nach HOAI zur Flächenentwicklungs-, Bebauungs- und Grünordnungsplanung an.







Die agiplan GmbH ist ein Beratungsunternehmen für Industrie und öffentlichen Sektor aus Mülheim an der Ruhr. Es bietet Lösungen für Produktion und Logistik, Industriearchitektur, managt Cluster für die öffentliche Hand und begleitet Regional- und Stadtentwicklungsprojekte. Die Auftraggeber von agiplan reichen vom Mittelstand bis zum internationalen Konzern, von der kommunalen Verwaltung bis zur Regierungsinstitution.



