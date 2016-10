Futuristisches Design in der Bikerwelt. Gepäckneuheiten auf der INTERMOT 2016

Die Firma HEPCO&BECKER hat auf der INTERMOT 2016 in Köln zwei neue Produkte vorgestellt. Den Tankbag Royster, optisch passend zu den bereits im Sortiment enthaltenen Seitentaschen und den kleinen Orbit Sidecase Koffer mit Karbonstruktur als Oberflächenfinish.

Orbit Sidecase und Royster Tankbag

(firmenpresse) - Der Tankrucksack umfasst ein 7 Liter Volumen, erweiterbar auf 12 Liter mit einem Gewicht von nur 0,6 kg. Es wurden zwei Ausführungen vorgestellt, einmal mit gelbem und einmal mit schwarzem Reißverschluss, welche auch abschließbar sind. Ein eingenähter Innensack mit Rollverschluss bietet absolute Wasserdichtigkeit. Wie bei anderen Tankrucksäcken gibt es auch bei diesem optionales Zubehör wie zum Beispiel eine Smartphonetasche.



Der Orbit Sidecase umfasst ein Volumen von 22 Liter pro Koffer bei einem Gewicht von gerade mal 1,8 kg. Befestigt wird das Kofferset an dem HEPCO&BECKER C-Bow Taschenhalter, der für mehr als 200 Motorradmodelle entwickelt wurde. Durch das neue All-In-One Schlosskonzept ist der Deckel- und das Halteschloss in einem abschließbar. Der UV-beständige und hochschlagfeste Kunststoff übersteht einen Aufschlag bei höherer Geschwindigkeit mit lediglich ein paar Kratzern. Der Crashtest wurde im Leerzustand gemacht und wird kurz in dem INTERMOT 2016 News Video auf dem HEPCO&BECKER YouTube Kanal gezeigt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hepco-becker.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HEPCO&BECKER ist einer der führenden Motorradgepäckhersteller auf dem Markt und entwickelt neben Gepäck und Trägersystemen auch weiteres unverzichtbares Zubehör wie verschiedene Schutzbügel und Lampen. Das breite Sortiment für Alltagsgepäck wie zum Beispiel Tankrucksäcke sowie auch speziell für Chopper angefertigtes Zubehör entwickelt HEPCO&BECKER bereits seit über 40 Jahren. Was als Einmannbetrieb begann, hat sich zum dynamischen mittelständischen Unternehmen entwickelt, hinter dem heute ein motiviertes Team steht.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hepco&Becker GmbH

Leseranfragen:

Paul Ehrhardt Jr.

Management Assistent

HEPCO&BECKER GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens

Tel.: +49 6331 1453 172

Fax.: +49 6331 1453 177

Email: ehrhardtp(at)hepco-becker.de

http://www.hepco-becker.de

PresseKontakt / Agentur:

Carina Löffler

Marketing

HEPCO&BECKER GmbH

Tel.: +49 6331 1453 109

Email: marketing(at)hepco-becker.de

Datum: 17.10.2016 - 11:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1413053

Anzahl Zeichen: 1303

Kontakt-Informationen:

Firma: Hepco&Becker GmbH

Ansprechpartner: Carina Löffler

Stadt: Pirmasens

Telefon: 063311453109



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung