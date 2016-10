Maintain 2016: Beeware stellt mobile Lösungen für Instandhaltung vor

(firmenpresse) - Vom 18. bis zum 20. Oktober findet erneut die Maintain in München statt. Beeware präsentiert im Kontext der Herausforderungen von Industrie 4.0 seine Lösungen für Instandhaltung und "Remote" Field Services.



Im Zuge von Industrie 4.0 verändert die Digitalisierung Unternehmen derzeit grundlegend. Sie bietet allerdings nicht nur Potenziale für neue Geschäftsmodelle, sondern auch, um bisherige Strukturen zu modernisieren und effizienter zu gestalten. Deshalb steht im Mittelpunkt der diesjährigen Maintain in München die Frage: Wie sieht die Instandhaltung der Zukunft aus? Darauf antwortet Boris Heuer, Geschäftsführer von Beeware: "Mobil, vernetzt und Ressourcen schonend. Digitalisierte Unternehmensinfrastrukturen erlauben bereits heute den Einsatz innovativer Technologien für die Instandhaltung. Unsere SODALIS-Lösung ermöglicht, trotz des steigenden Komplexitätsgrades von Anlagen, effiziente Wartungs-, Störfall- und Instandhaltungsprozesse. Das Stichwort lautet hier: Mobile Collaboration. SODALIS bietet dem Service-Mitarbeiter und Anlagenexperten eine gemeinsame Kommunikations-Plattform für den direkten fachlichen Video-, Voice- und Datenaustausch - ohne lange Reisezeiten und hohe Kosten."



Beeware ist auf der Maintain mit einem eigenen Auftritt in Halle FOE Stand 200/I vertreten und präsentiert dort die an SODALIS geknüpften Lösungen und Technologien. Als Ansprechpartner sind Boris Heuer, Geschäftsführer von Beeware, und Artur Westermann, Sales Manager bei Beeware, vor Ort.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.beeware.de/de/beeware-gmbh/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Beeware GmbH ist ein junges und dynamisches Unternehmen innerhalb der Stöbich-Unternehmensgruppe mit Firmensitz in Goslar.

Beeware entwickelt Soft- und Hardware im Bereich Mobile Solutions und Industrie 4.0. Der Fokus liegt auf Wartung und Betrieb für verschiedenste Branchen.

Mit den angebotenen Produkten treibt Beeware die Digitalisierung der Service Prozesse am Point-of-Service voran und verhilft seinen Kunden ihre Service-Qualität zu steigern.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Beeware GmbH

PresseKontakt / Agentur:

riske & jorns

Olivia Veckenstedt

Leipziger Straße 232

38124 Braunschweig

olivia.veckenstedt(at)riske-jorns.de

+49 531 390 76 75 0

www.riske-jorns.de



Datum: 17.10.2016 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1413054

Anzahl Zeichen: 1527

Kontakt-Informationen:

Firma: Beeware GmbH

Ansprechpartner: Boris Heuer

Stadt: Gosslar

Telefon: +49 5321 683268 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung