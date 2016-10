Nagarro und APX Labs schaffen eine neue Generation von Enterprise Wearable Solutions

Gemeinsame Teams entwickeln Smart Glasses und andere innovative Devices um Prozesse in der Produktion, in Service und Wartung oder der Logistik dramatisch zu verbessern.

(firmenpresse) - München, 17. Oktober 2016 - Nagarro, ein auf Softwareentwicklung und Managed Services spezialisierter IT-Dienstleister, und APX Labs, Anbieter von Skylight, einer führenden Plattform für Anwendungen im Bereich "Connected Workforce", haben heute eine Partnerschaft angekündigt. Die Unternehmen wollen Technologien und Anwendungen für Wearables für den industriellen Einsatz entwickeln und weltweit vermarkten. Mit der Bündelung ihrer Kompetenzen können Nagarro und APX Labs Kunden bahnbrechende Applikationen für Smart Glasses sowie Wearables anbieten. Diese Anwendungen unterstützen beispielsweise Servicetechniker oder andere Experten in ihrer täglichen Arbeit und ermöglichen signifikante Verbesserungen in Bezug auf Qualität, Effizienz und Sicherheit sowie in anderen wichtigen Bereichen der Wertschöpfung.



"Wir haben einen weltweit agierenden Partner gesucht, der die Chancen und Vorteile von Augmented-Reality-Lösungen für Industrieunternehmen ebenso wie wir als sehr vielversprechend einschätzt. Zudem war uns wichtig, dass der Partner über ein breitgefächertes Know-how und eine weltweite Präsenz verfügt, und so gemeinsam mit uns die Umsetzung der Technologie bei globalen Enterprise-Kunden beschleunigen kann" sagte Jay Kim, Chief Strategy Officer von APX Labs. "Nagarro ist ein Experte auf dem Gebiet der Softwareintegration mit viel Erfahrung in den Anwendungsgebieten, in denen Wearables echte Game-Changer sind. So ist diese Partnerschaft ist einfach perfekt für uns."



In dieser für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft werden Nagarro und APX Labs eng zusammenarbeiten, um weltweit Kunden aus den Branchen Luftfahrt, verarbeitende Industrie, Elektronik, Medizintechnik und Transport anzusprechen. Basierend auf der Skylight-Plattform, entwickeln die beiden Unternehmen innovative Wearables, die viele spannende Einsatzmöglichkeiten in der Produktion, dem Supply Chain Management, bei Wartung und Reparatur sowie in der Logistik bieten.



"Mit dieser Partnerschaft werden wir das Engagement in unserer Assisted-Reality-Initiative verstärken - bietet das Anwendungsfeld der Connected Workforce doch eindeutige Mehrwerte in zahlreichen Branchen", sagte Michel Dorochevsky, CTO bei Nagarro. "Dank dieser Initiative können unsere Kunden zukünftig von einer Reihe von Innovationen profitieren."





Über APX Labs

APX Labs ist ein Anbieter für Unternehmenssoftware für die "Connected Workforce". Die Softwareplattform Skylight läuft auf Smart Glasses und anderen Wearables und unterstützt Mitarbeiter unterschiedlicher Branchen beispielsweise in Produktion, Service und Wartung sowie Logistik.

Unternehmen von Weltrang, wie Boeing, GE, Rio Tinto, Jabil, Merck, Shell, Johnson & Johnson und Westinghouse setzen Skylight ein, um Produktivität, Qualität, Effizienz und Auslastung zu steigern sowie die Maschinenverfügbarkeit zu optimieren.

Das Weltwirtschaftsforum sieht APX Labs als "Technology Pioneer" und Frost and Sullivan haben dem Unternehmen die "Customer Value Excellence"-Auszeichung verliehen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.apx-labs.com.





Nagarro ist ein Technologiedienstleister für digitale Disruption, dessen Leistungen von Marktführern und -herausforderern gleichermaßen geschätzt werden. Kunden, die Innovationen schnell konzipieren und umsetzen wollen, wenden sich an Nagarro. Mit einer einzigartigen Kombination von Design, Digital und Data schafft Nagarro einen echten Wettbewerbsvorsprung für seine Kunden.

Agilität, Vorstellungskraft und das kompromisslose Engagement für den Erfolg seiner Kunden zeichnen Nagarro aus. Zu den weltweiten Kunden gehören Siemens, GE, Lufthansa, Viacom, Estee Lauder, ASSA ABLOY, Ericsson, DHL, Mitsubishi, BMW, die Stadt New York, Erste Bank, T-Systems, SAP und Infor.

Gemeinsam mit diesen Kunden erweitert Nagarro ständig die Grenzen dessen, was technologisch möglich ist. Mit rund 3.500 Experten in 12 Ländern ist Nagarro die weltweite Software-Services-Einheit der Allgeier SE in München. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nagarro.com/.

