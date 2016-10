Transport- und Logistikbranche setzt auf Compliance-Programme

(ots) - PwC-Studie zur Wirtschaftskriminalität

in der Transport- und Logistikindustrie: 80 Prozent der Unternehmen

verfügen über ein Compliance-Management-System / Zahl der

Korruptionsfälle sinkt / Anteil wettbewerbswidriger Preisabsprachen

jedoch noch deutlich über dem Durchschnitt aller Branchen



Die Transport- und Logistikindustrie setzt bei der Prävention von

Wirtschaftskriminalität auf Compliance-Programme. In der Branche ist

ein funktionierendes Compliance-Management-System (CMS) inzwischen

fast zum Standard geworden: 80 Prozent der Unternehmen verfügen über

ein CMS, vor vier Jahren lag dieser Anteil noch bei 52 Prozent.

Nahezu alle von ihnen decken die Deliktfelder Datenschutzverletzungen

(94 %) und Korruption (88 %) ab. Das zeigt die aktuelle Studie

"Wirtschaftskriminalität und Compliance - Transport und Logistik" der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers

(PwC), die alle vier Jahre erhoben wird.



In diesem Zeitraum ist vor allem die Zahl der Korruptionsfälle

zurückgegangen. Ihr Anteil an allen Delikten ist von 14 Prozent auf 7

Prozent gesunken. Auch die entsprechenden Verdachtsfälle haben sich

mit einem Rückgang von 26 Prozent auf 14 Prozent nahezu halbiert.

"Der Transport- und Logistikindustrie gelingt es immer besser,

Korruption zu unterbinden. Solche Vergehen treten dort nicht mehr

oder weniger häufig auf als in der übrigen Wirtschaft", sagt Dietmar

Prümm, Leiter des Bereichs Transport und Logistik bei PwC. "Wir

führen das vor allem darauf zurück, dass die Bereitschaft der

Unternehmen Compliance-Management-Systeme einzuführen erheblich

gestiegen ist."



Im Gegensatz dazu stellen wettbewerbswidrige Preisabsprachen nach

wie vor ein branchentypisches Problem der Transport- und

Logistikindustrie dar. Der Anteil der Kartelldelikte ist seit 2012 um

drei Prozentpunkte auf aktuell 16 Prozent gestiegen und liegt damit



deutlich über dem Durchschnitt aller Branchen von 5 Prozent. 70

Prozent der CMS der befragten Unternehmen decken zwar Kartelldelikte

ab, doch das zeigt offensichtlich kaum Wirkung. "Der Bereich der

Kartelldelikte ist sehr komplex: Dort werden auch weiterhin deutliche

Anstrengungen nötig sein, um transparente Strukturen zu schaffen, die

Preisabsprachen verhindern", sagt Christina Stecker,

Compliance-Expertin und Partnerin bei PwC. "Entscheidend für die

Prävention ist eine Unternehmenskultur, die Wert auf Integrität legt.

Oft führen nur Hinweise eigener Mitarbeiter zur Aufdeckung solcher

Delikte."



Jedes zweite Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen



Insgesamt ist das Ausmaß der Wirtschaftskriminalität im Bereich

von Transport und Logistik leicht rückgängig. Trotzdem ist immer noch

die Hälfte der Unternehmen in irgendeiner Form davon betroffen. Wie

in anderen Branchen bilden Vermögensdelikte wie Unterschlagung,

Betrug und Veruntreuung von Geldern die größte Gruppe (37 Prozent).

Dagegen zählen Patent- und Markenrechtsverletzungen im Transport- und

Logistikbereich eher zu den Ausnahmen. Außerdem berichten relativ

wenige Unternehmen über konkrete Verdachtsfälle: Mit 37 Prozent liegt

ihr Anteil deutlich unter dem Durchschnitt aller Branchen von 56

Prozent.



Das Risiko, Opfer von Cyberkriminalität zu werden, ist im

Transport- und Logistikbereich etwas geringer als in anderen

Branchen: Jedes vierte Unternehmen nennt in der aktuellen Umfragen

mindestens einen Fall von E-Crime gegenüber 34 Prozent im

Durchschnitt aller Branchen. "Das ist jedoch kein Grund zur

Entwarnung, denn die Abweichung ist sicher durch die erst startende

Durchdringung der Digitalisierung in der Logistik bedingt", sagt

Christina Stecker. "Gerade der Transport- und Logistikbereich bietet

für Hacker aber viele Angriffsflächen durch den Einsatz mobiler

Endgeräte wie Handys oder Barcode-Scannern. Unternehmen der Branche

müssen sich durch die fortschreitende Digitalisierung auf die

wachsende Gefahr aus dem Netz einstellen und auch mit einen

wachsenden Anteil von Tätern aus Kreisen der Organisierten

Kriminalität rechnen."



Nur ein Drittel der Compliance-Programme ist zertifiziert



Um Compliance in der gesamten Lieferkette zu gewährleisten, lässt

sich die Transport- und Logistikbranche vertraglich Kontrollrechte

bei ihren Vertragspartnern zusichern. Stärker als in anderen Branchen

sind auch Haftungsklauseln im Fall von Compliance-Verstößen

verbreitet. Jedoch zeigt die Studie vor allem Handlungsbedarf, was

die Zertifizierung von Compliance-Programmen betrifft, nur ein gutes

Drittel der Systeme wurde bisher nach gängigen Standards extern

überprüft.



