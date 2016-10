EXCELLENT-EVENT-EXPERIENCE im GOLDBERG[WERK]

(firmenpresse) - Unter dem Motto „Richtig feiern will gelernt sein“ findet am 10. November 2016 in Stuttgart die EXCELLENT-EVENT-EXPERIENCE statt, auf der Ideen und Lösungen für „messbar erfolgreichere Events“ präsentiert werden. Im Fokus steht die Organisation und Durchführung von Jubiläen, Galas oder Product Launches. Partner des Stuttgarter Event-Netzwerks sind die Unternehmen Rauschenberger Catering & Restaurants, Tailormade, GRM² Eventlocations, Decor&More, Freibauten und Pritsch Werbemittel.



Mit diesem Netzwerk werden alle Bestandteile einer Veranstaltung durch Spezialisten abgedeckt. Am 10. November können die Teilnehmer live miterleben, wie sich ein „excellenter Event“ anfühlt. Inhaltlich werden Themen wie Ablaufpläne, dramaturgische Lösungen und Möglichkeiten zur Erfolgskontrolle ebenso behandelt wie Locations, Cateringkonzepte oder auch Kommunikationsmaßnahmen. Weitere Impulse kommen von Lukas-Pierre Bessis. In seiner Key Note „Fuck Mittelmaß“ zeigt der studierte Kommunikationspädagoge, Bestseller-Autor, Ideenentwickler und -forscher wie man heute relevant kommuniziert.



Die Teilnahme ist für Veranstaltungsplaner und Eventverantwortliche kostenlos. Die Tagung findet im Goldberg[werk] in Stuttgart Fellbach statt, beginnt um 14 Uhr und endet mit einem besonderen Highlight am Abend. Unter den ersten Anmeldungen werden fünf Übernachtungen im Hilton Hotel verlost. Für weitere Informationen sowie Anmeldungen zur EXCELLENT-EVENT-EXPERIENCE ist Anita Nindl von Tailormade GmbH Ansprechpartner (Email: a.nindl(at)tailormade-gmbh.de, Telefon 0711.28077-347).

















Rauschenberger Catering & Restaurants zählt zu den führenden deutschen Unternehmen im Segment der Fine-Dining Gastronomie und der Eventcateringbranche. Räumlich ist der Fokus bei den Restaurants und den Eventlocations auf den Großraum Stuttgart gerichtet, im Eventcatering bedient Rauschenberger nicht nur Projekte in ganz Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Aktuell beschäftigt das Unternehmen circa 240 Mitarbeiter in Vollzeit (davon 60 Auszubildende) und weitere 200 Mitarbeiter in Teilzeit. Die Gründung erfolgte 1982 durch Jörg Rauschenberger.



