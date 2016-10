Der bpa wächst und wächst / Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) begrüßt mit dem APK - Ambulantes Pflegeteam Kremmen GmbH die 9.500. Mitgliedseinrichtung

(ots) - Der Bundesverband privater Anbieter sozialer

Dienste e. V. (bpa) vertritt jetzt die Interessen von bundesweit

9.500 Unternehmen der ambulanten und stationären Pflege, der Kinder-

und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe. Als neuestes Mitglied

wurde die APK - Ambulantes Pflegeteam Kremmen GmbH im

Gesundheitszentrum Schwante in den Verband aufgenommen.



bpa Präsident Bernd Meurer heißt Geschäftsführer Maximilian Krüger

und sein Team herzlich in der bpa Familie willkommen und freut sich,

dass sie weiter kräftig wächst. "Die Pflege ist der Jobmotor Nummer

eins in Deutschland und dazu trägt die private Pflege, die

mittlerweile einen Marktanteil von über 50 Prozent aufweist,

maßgeblich bei. Jedes neue Mitglied stärkt die Stimme der privaten

Pflegeanbieter in Deutschland und die politische Durchsetzungskraft

unseres Verbandes."



Maximilian Krüger sagte zu seinen Beweggründen für den Wechsel von

einem anderen Verband in den bpa: "Im bpa erfahre ich bei

unterschiedlichsten Fragestellungen zeitnahe Unterstützung. Der

Verband ist sehr nah an seinen Mitgliedern dran und fördert diese

Nähe u.a. durch fachliche Informationstreffen. Die individuell

zugeschnittenen Beratungsgespräche sind ebenfalls ein Pluspunkt.

Fachlich sind die Mitarbeiter immer auf dem neusten Stand, so dass

ich mich gut beraten fühle."



Als häuslicher Pflegedienst bietet die APK - Ambulantes Pflegeteam

Kremmen GmbH die gesamte pflegerische Versorgung und Betreuung direkt

vor Ort an. So soll die Eigenständigkeit Daheim bewahrt werden.

Außerdem gibt es zahlreiche Zusatzangebote für das Wohlbefinden. Zwei

Tagespflegen und zwei Wohngemeinschaften für Senioren runden das

Angebot ab, das alle Leistungsbereiche der Pflege umfasst.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)

bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte



Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in

Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-) stationären

Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in

privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa

tragen die Verantwortung für rund 275.000 Arbeitsplätze und circa

21.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch

www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei

etwa 21,8 Milliarden Euro.







Pressekontakt:

Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.de



Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.10.2016 - 10:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1413063

Anzahl Zeichen: 2878

Kontakt-Informationen:

Firma: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung