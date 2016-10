Mit dem neuen System "Trusted Carrier" zu mehr Sicherheit in der Transportkette

(ots) - Seit Juli dieses Jahres ist das vom Spitzenverband

des Güterkraftverkehrs - BGL - gemeinsam mit der

Versicherungswirtschaft, der International Road Transport Union (IRU)

sowie TRANSFRIGOROUTE Deutschland entwickelte elektronische

Schutzkonzept "Trusted Carrier" im Probebetrieb in Deutschland

erfolgreich angelaufen. Die Phase der Internationalisierung des

Schutzkonzepts zur Verhinderung der Unterschlagung von LKW-Ladungen

kann jetzt umgesetzt werden.



Zum Hintergrund des Trusted Carrier: Seit einiger Zeit haben es

Logistiker mit dem Phänomen zu tun, dass ganze LKW-Ladungen mittels

erschlichener Identität unterschlagen werden. Experten schätzen den

jährlichen Verlust verschwundener Ladungen auf rund 8,5 Milliarden

Euro in Westeuropa. Unter dem enormen Preisdruck, den die Branche

durch die Konkurrenz aus den mittelosteuropäischen EU-Staaten

erfährt, vergeben Verlader und auch Transportunternehmen ihre

Aufträge oft an Subunternehmen. Diese reichen auf internetbasierten

Frachtbörsen denselben Auftrag an weitere Subunternehmer weiter, oft

bis ins fünfte Glied, so dass am Ende niemand mehr genau weiß, wer

eigentlich den Fuhrauftrag abwickelt. Nur allzu oft handelt es sich

bei diesen "Fuhrunternehmen" um eine kriminelle Organisation, die

nach dem Diebstahl der Ladung Name und Niederlassung wechselt und die

gestohlene Ware anderweitig zum Beispiel auf Flohmärkten oder im

Darknet verkauft.



Alle Transportunternehmen können sich jetzt als "Trusted Carrier"

beim BGL registrieren lassen.



Nach einer Anmeldung und Akkreditierung durch den BGL erhalten

Auftraggeber beim Einsatz von Trusted Carriern eine Garantie, dass

der beauftragte Fuhrunternehmer vertrauenswürdig ist. Verstößt der

Trusted Carrier gegen seine Hauptverpflichtung, nur im System

registrierte Kraftfahrzeuge einzusetzen, so erhalten Auftraggeber



eine Garantiezahlung von EUR 5.000.-. Das Transportunternehmen muss

dann befürchten, von der Teilnahme am Trusted-Carrier-System

ausgeschlossen zu werden. Ein selbstreinigender Mechanismus, der

schwarze Schafe schnell zur Strecke bringt.



Der Vorteil: Transportunternehmen profilieren sich am Markt als

"Trusted Carrier" und die verladende Wirtschaft gewinnt Sicherheit

und spart Geld.



Infos unter:



www.trusted-carrier.de







Pressekontakt:

Christian Wilbrand

Tel.:037606-37030

morgue80(at)t-online.de



Original-Content von: Trusted Carrier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Trusted Carrier

Keywords (optional):

Datum: 17.10.2016 - 10:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1413064

Anzahl Zeichen: 2785

Kontakt-Informationen:

Firma: Trusted Carrier

Stadt: Plauen





