ANIMAL SPIRIT morgen 18.10.2016 bei letzter "Schlachtfohlen"-Auktion

(ots) - Morgen Dienstag findet die letzte

"Schlachtfohlen"-Versteigerung des heurigen Jahres im Salzburger

Maishofen statt. Insgesamt 104 ca. halbjährige Fohlen (v.a Noriker,

aber auch 6 Haflinger) sowie 51 Noriker-Jährlinge bzw. ältere Stuten

sind dort zur Versteigerung angemeldet, immerhin etwas weniger als in

den letzten Jahren. Bei diesen mehrmals jährlich stattfindenden

Fohlen-Auktionen sind regelmäßig alle bekannten "Viehhändler" aus

Österreich, Bayern und Italien vertreten, welche die zuvor gewogenen

Tierkinder möglichst günstig aufkaufen und dann nach Italien oder

sonstige Länder zum Mästen und später zum Schlachthof fahren.

Allerdings haben die Preise in den letzten Jahren etwas angezogen -

auch durch die vermehrte "Konkurrenz" durch Tierschützer oder auch

private Aufkäufer -, sodaß sich das Geschäft mit dem Fohlenfleisch

nicht mehr so zu lohnen scheint?



Bereits seit vierzehn Jahren arbeitet die Tierschutzorganisation

ANIMAL SPIRIT daran, die "Fohlenzucht für den Schlachthof" zumindest

einzudämmen, und hat auch schon einige Erfolge erzielt. Allein heuer

konnte der Verein bereits 38 Fohlen (19 Noriker- und 19

Haflingerfohlen) freikaufen und per Schutzvertrag an gute Plätze in

Deutschland und Österreich vermitteln. Auch sind die Verhältnisse bei

der Versteigerung selbst in den letzten Jahren etwas "humaner"

geworden, man sieht nicht mehr so viele kranke oder verletzte Tiere,

zudem gibt es Wasser- und Futterversorgung. Dazu Dr. Franz-Joseph

Plank, Obmann von ANIMAL SPIRIT: "Leider werden aber unter dem

Deckmantel der `Erhaltung seltener Nutztierrassen` noch immer - mit

Hilfe von EU-Subventionen (Regionalentwicklungsfond) bzw. Prämien der

Zuchtverbände - zu viele Norikerfohlen `produziert`, obwohl ja allen

Beteiligten klar sein muß, daß ein Gutteil dieser Fohlen im Alter von

nur vier bis sechs Monaten in die Fleischproduktion verschachert



wird. Weil sie nicht ´schön´ genug für die Weiterzucht sind bzw. zu

wenig private Käufer an den v.a. männlichen Fohlen Interesse haben

und diese somit ´Überschußware´ sind. Wir werden daher auch morgen

wieder vor Ort sein, um zumindest ein weiteres Dutzend der

Schlachtkandidaten freizusteigern, um ihnen so ein langes Leben in

Freiheit und Würde zu ermöglichen."



Nach einem Sommer auf der Alm, bei dem sie u.a. als

Touristen-Attraktion hergehalten haben, müssen die Fohlen weg, weil

im Herbst kein Platz im Stall ist und fast alle Stuten wieder

trächtig sind - womit im kommenden Jahr das gleiche Drama

vorprogrammiert ist. So werden jeden Herbst aufs Neue die

Pferdekinder und ihre Mütter auseinandergerissen - ein für beide

Seiten schrecklicher Schmerz. Die Kleinen sträuben sich oft vehement,

den Transporter alleine zu besteigen und so wird die Mutterstute

hineingeführt, das Fohlen folgt ihr voll Vertrauen. Dann wird die

Stute weggerissen, die Klappe geht zu und ein wenige Monate junges

Tierkind steht laut wiehernd alleine oder mit fremden Leidensgenossen

im Dunkeln...



Dr. Plank abschließend: "Jedes Jahr spielt sich auf den

Fohlenauktionen das gleiche Drama ab und obwohl die

Fohlen-`Produktion` in den letzten Jahren etwas zurückgegangen ist,

wird doch weiterhin letztlich - auch - für den Schlachthof gezüchtet.

Denn die Überzüchtung wird nach wie vor mit direkten und indirekten

Subventionen gefördert - letztlich unser aller Steuergeld für

Fohlenschlachtungen! ANIMAL SPIRIT fordert daher seit vielen Jahren

nicht nur ein Stopp für diese sinnlosen Förderungen, sondern generell

das Ende der reinen `Vermehrungszucht` für das Schlachthaus sowie der

Langstrecken-Pferdetransporte. Doch verschiedene diesbezügliche

Petitionen und entsprechende gesetzliche Regelungen werden von den

zuständigen Politikern - besonders vom ÖVP-Landwirtschaftsministerium

- regelmäßig abgeschmettert."



Datum: 17.10.2016 - 10:45

