Neue Website für Ballermann Ranch

(firmenpresse) - Sie ist die Country & Western Abteilung von "Ballermann", Deutschlands wohl bekanntester (und berüchtigster) Party- und Eventmarke, die BALLERMANN RANCH (http://www.ballermann-ranch.com) im niedersächsischen Blockwinkel (Landkreis Diepholz). Nun hat die Pferderanch der Familie Engelhardt (Inhaber der Partymarke Ballermann) eine neue Wwebsite veröffentlicht. Hier bekommt der Interssierte nun alle Infos zur Original BALLERMANN RANCH und seiner Geschichte (www.ballermann-ranch.de).



Die BALLERMANN RANCH hat sich bereits zu einem echten Besuchermagneten in Norddeutschland entwickelt. Stolze Pferde, kleine Esel, weiße Zäune wie bei Dallas, eine kleine katholische Kapelle, riesige Wandmalereien in der großen Reithalle, Pferdestallungen mit einer Fotoausstellung und ein berühmtes Quarter-Horse sind Grund genug für viele interessierte Gruppen, einmal die weit über die Grenzen des Landkreises Diepholz in Norddeutschland bekannte BALLERMANN RANCH (http://www.ballermann-ranch.com) in Blockwinkel (Gmd. Scholen / LK Diepholz) der Eheleute Annette und Andre Engelhardt zu besuchen.



Wer Gefallen an Pferden, Cowboys und (Western-)Party hat, sollte einmal die BALLERMANN RANCH (http://www.ballermann-ranch.de), auf der man sogar kirchlich wie standesamtlich heiraten in der rancheigenen St.-Leonhard-Kapelle heiraten kann, besuchen. COME TO BALLERMANN COUNTRY! Aber Achtung! Eine Terminvereinbarung mit den Engelhardts ist dringend empfohlen, sind doch bereits viele Besichtigungstermin bereits vergeben...



A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

