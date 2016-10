Freddy Fit auf großer Fahrt mit dem Bücherwurm

Familienspaß im Winter

(firmenpresse) - Mit viel Phantasie starten die family austria Hotels & Appartements in die Winter-Urlaubssaison. Diesmal ist es der Bücherwurm, der die Kinder in seinen Bann zieht. In „Freddys Urlaubsbibliotheken“ in den family austria Hotels & Appartements lernen kleine Leseratten die schönsten Kinder- und Jugendgeschichten der Weltliteratur kennen. Einen Vorgeschmack auf die Abenteuer von Peter Pan, Alice im Wunderland, dem Kleinen Prinz, der Raupe Nimmersatt und vieler Helden mehr gibt Freddy Fit, das Maskottchen der familienfreundlichen Unterkünfte, in dem druckfrischen family austria-Katalog 2017: Auf seiner Reise durch 33 coole Hotels und Appartements schlüpft Freddy Fit in die Rollen der Hauptfiguren der bekanntesten Kindergeschichten. So macht die Planung des gemeinsamen Familienurlaubs auch den Kindern Spaß. Gemeinsam nehmen Groß und Klein den ideenreichen Katalog zur Hand und finden ganz einfach ihr liebstes Urlaubsdomizil in Österreich. Und dort wartet schon der Bücherwurm in den liebevoll eingerichteten Urlaubsbibliotheken – eine schöne Gelegenheit, um an gemütlichen Wintertagen in den besten Kinderbüchern zu schmökern. Die family austria Hotels & Appartements sind von Kopf bis Fuß auf Familien eingestellt. 25 Jahre Erfahrung stecken hinter der Angebotsgruppe. 39.700 Familien vertrauen jährlich den Unterkünften von family austria. In 33 familiär geführten Betrieben mit persönlichem Service in den Hotels und großer Freiheit in den Appartements verbringen Familien erlebnisreiche Ferien. Mit viel Engagement verfolgt family austria nur ein Ziel: Urlaub inmitten traumhafter Naturgebiete, der Groß und Klein begeistert. Demnächst werden Ski, Schneeschuhe und Rodeln ausgepackt. Die family austria Hotels & Appartements haben sich wieder ein lustiges Winter-Aktivprogramm für die ganze Familie ausgedacht. Die Pferdeschlitten sind eingespannt, die Fackeln für Märchenwanderungen liegen bereit, auf und abseits der Pisten gibt es in Österreichs Familien-Urlaubsregionen viel zu erleben. Mit etwas Glück gewinnen Familien ihren Urlaub: Wer bis 31. Dezember 2016 Freddy Fit im Kostüm seiner liebsten Kinderbuchfigur zeichnet und an Rita Einöder und Marianne Herzl, Hans-Gasser-Platz 9, 9500 Villach, Österreich schickt oder eingescannt per Mail an info(at)familyaustria.at sendet, nimmt an der Verlosung teil. Mehr dazu im neuen Katalog der family austria Hotels & Appartements (www.familyaustria.at).





family austria Hotels & Appartements garantieren

großzügige Familien-Wohneinheiten, Baby- und Kleinkind-Ausstattung (kindersichere Geräte und Steckdosen, Kinderschemel im Badezimmer, Gitterbett, Baby- und Kleinkindset, Babyphone, Kinderbadewanne, Thermometer, Wickelauflage, Windelkübel, Flaschenwärmer, WC-Kindersitz oder Kindertopf, Wasserkocher), vollständige Verdunkelungs-Möglichkeit der Zimmer, Buggies und Rückentragen, kinderfreundlicher Indoor-Spielbereich, Familienspiele, vom Verkehr abgesicherter Outdoor-Spielbereich, gepflegte Außenanlagen rund um das Hotel, Babysitterdienst (gegen Gebühr), Nichtraucher-Zimmer u. überwiegend rauchfreier Betrieb, Halbpension auf regionaltypischer Küche, Kinderwünsche und Kinderspeisen werden vorrangig behandelt



3.218 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.familyaustria.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

family austria Hotels & Appartements

A-9500 Villach, Hans-Gasser-Platz 9

Tel.: +43 664 1453971

Fax: +43 4242 29553

info(at)familyaustria.at

www.familyaustria.at

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 17.10.2016 - 12:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1413153

Anzahl Zeichen: 3283

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung