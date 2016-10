Hotel Löwenhof – Vielseitigkeit trifft im Hotel Brixen auf Tradition

Aktivitäten rund um das Hotel Brixen

(firmenpresse) - Dass das Hotel Löwenhof eine besondere Adresse ist, zeigt sich schon dadurch, dass es auf eine lange Tradition seit 1890 zurückblicken kann. Das ist eine lange Tradition des Wohlbefindens. Dank der guten Verkehrsanbindung ist das Hotel Löwenhof bequem zu erreichen und ganz Südtirol kann entdeckt werden. Egal, ob es ein Wellnesstag, eine Wanderung, ein Kulturausflug, ein Tag ganz im Zeichen der Südtiroler Weine oder einfach nur ein Spaziergang in der Umgebung werden soll: im Hotel Brixen stehen alle Möglichkeiten offen. Ein hoteleigenes Wellness und Spa und eine Auswahl an hervorragenden Weinen inmitten der wunderschönen Natur machen das Hotel Löwenhof zu einem Ort der Idylle und der Entspannung.



Vielseitiges Hotel Brixen



So vielseitig, wie das Hotel Löwenhof sind nur wenige Hotels. Denn es bietet die Möglichkeit, zwischen Hotelzimmer, Ferien Appartement und Camping zu entscheiden. So finden Familien, Paare und Geschäftsreisende genau das passende. Im Zimmer und Appartement können Gäste das kostenlose WLAN nutzen. Für noch mehr Flexibilität sorgt das Restaurant, das von früh bis spät geöffnet ist. Hier werden sowohl erstklassige internationale Gerichte mit Südtiroler Seele À-la-carte, als auch hervorragende Pizzen geboten.



Abenteuer beim Camping Brixen



Camping in den Bergen haftet einen Hauch Abenteuer, aber auch Romantik an. Der hoteleigene Campingplatz verspricht beides. Neben den Annehmlichkeiten des Hotels, die in Anspruch genommen werden können, gibt es viele Möglichkeiten für Abenteuer. Das ist Südtirol von seiner spannendsten Seite. Eine Möglichkeit ist Wildwasser-Rafting: mit dem Schlauchboot auf dem tosenden Eisack, der Ahr oder Rienz flussabwärts. Unter dem Namen Mountain Carts Plose verstecken sich die Gokarts der Berge, mit denen es über eine 9 Kilometer lange, nicht asphaltierte Strecke vom Berg ins Tal geht. Das ist Adrenalin und Action pur! Aber auch bekanntere Angebote wie Bogenschießen, Downhill Fahrten oder das Bezwingen von Klettersteigen stehen zur Wahl für Adrenalinjunkies im ruhigen Südtirol.







