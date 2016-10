Europäischer Tag gegen Menschenhandel, 18. Oktober / 45 Millionen Menschen werden in Sklaverei festgehalten

(ots) - 45 Millionen Menschen auf dieser Welt sind #unfrei.

Sie werden unter gewaltsamen Umständen in Sklaverei festgehalten.

Anlässlich des Europäischen Tages gegen Menschenhandel am 18. Oktober

startet die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission

(IJM) die deutschlandweite Aufklärungskampagne #unfrei. In zehn

Städten wird dazu ein 15 Meter langer "Unrechtsweg" ausgerollt, der

Passanten über Menschenhandel und Sklaverei informiert.



Heutzutage leben mehr Menschen in Sklaverei als jemals zuvor in

der Geschichte. Sie werden verschleppt und jeden Tag brutal

ausgebeutet - in der Landwirtschaft, in Textilfabriken, in der

Lebensmittelindustrie oder im Sexgewerbe. Ihr Schicksal ist in vielen

Fällen mit unseren Alltagsgegenständen verknüpft, zum Beispiel mit

Smartphones, Kleidung, Kaffee und Schokolade.



"Sklaverei geht jeden an: die Gesellschaft, Politik und

Wirtschaft", sagt Dietmar Roller, Vorstandsvorsitzender von IJM

Deutschland. "Vielen Menschen in Deutschland ist das Ausmaß dieses

Verbrechens nicht bekannt. Die Betroffenen werden mit Gewalt mundtot

gemacht. Es ist Zeit, dass dieses Thema in unser Bewusstsein kommt

und wir uns für die einsetzen, die jeden Tag unterdrückt und

ausgebeutet werden."



In zehn Städten Deutschlands werden am 18. Oktober 350 Aktivisten

und ehrenamtliche Botschaftern von IJM mit einem 15 Meter langen

"Unrechtsweg" auf Sklaverei aufmerksam machen. Gratis dazu verteilen

sie an Passanten blaue Armbänder mit der Aufschrift "#frei". Ziel ist

es, dass Fotos der Armbänder über Social Media mit den Hashtags #frei

und #unfrei geteilt werden.



Zu der Kampagne gehört auch eine politische Forderung an die

deutsche Regierung: Um Sklaverei zu beenden, ist es nötig, dass die

Rechtssysteme - Polizei, Gerichte und Behörden - Menschen vor

Ausbeutung und Gewalt schützen. In vielen Entwicklungsländern ist das



nicht der Fall. Deutschland soll sich daher mit höherer Priorität für

die Stärkung der Rechtssysteme in Partnerländern einsetzen, sodass

diese Ausbeutung und Sklaverei vor Ort verhindern. Eine Petition an

Entwicklungsminister Gerd Müller verleiht dem Ausdruck.



Alle Informationen zur Kampagne und Orte, an denen die Aktion

läuft, unter: www.unfrei.info



Gerne steht Dietmar Roller, Vorstandsvorsitzender von IJM

Deutschland und Experte zu Menschenhandel und Sklaverei, für

Interviews zur Verfügung. Auch Bildmaterial kann kostenfrei

angefordert werden.



IJM Deutschland ist der deutsche Zweig der internationalen

Menschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM), die

sich in zehn Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika für die

Rechte der Opfer von Menschenrechtsverletzungen einsetzt. Ein

besonderer Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Sklaverei und

Menschenhandel.







