Winterurlaub mit Weihnachtsstimmungsgarantie

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Trier, 17.10.2016 ? Weiße Weihnachten? Kann keiner garantieren. Weihnachtsstimmung aber schon: Wenn im Kamin das Feuer knistert, die Familie ein paar entspannte Tage gemeinsam verbringt und Schneekanonen für Skifahrer dann auch noch die Pisten fahrtauglich machen, klingt das nach einem richtig guten Weihnachtsurlaub. Das Wetter hat Landal zwar nicht im Griff ? für alles andere ist in den Ferienparks aber gesorgt.



Die Winterferienparks liegen in abwechslungsreichen Skigebieten, oft in unmittelbarer Nähe zu den Skipisten. Ob Skifahren, Snowboarden, Schlittenfahren oder Langlauf: Hier wird es garantiert nicht langweilig. Und wenn der lang ersehnte Schnee ausbleibt, dann sorgen Beschneiungsanlagen für Wintersportbedingungen. Auch die richtige Weihnachtsstimmung kommt in den Landal-Wintersportparks ganz sicher auf: bei einem gemütlichen Abend vorm Kamin mit Kerzenschein und Tannenduft beispielsweise oder beim gemeinsamen Familien-Spieleabend mit Spekulatius und Punsch.



Die Landal-Ferienparks und ihre Umgebung bieten vielseitige Alternativen für einen abwechslungsreichen Weihnachtsurlaub ? auch abseits der Pisten und unabhängig von der Schneelage: Schönste Winterwanderwege mit atemberaubenden Aussichten laden zum Wandern oder Spazieren ein, so z. B. in der Region um den Ferienpark Landal Bad Kleinkirchheim oder rund um Landal Alpine Lodge Lenzerheide. Die Unterkünfte in modernem Alpendesign bieten Panorama-Fans einmalige Ausblicke auf die imposante Bergwelt. Ganz gleich wie das Wetter ist: Das Hallenschwimmbad mit Bergpanorama im Park Landal Brandnertal bietet Abwechslung und sportlichen Ausgleich. Für Urlauber im Ferienpark Landal Salztal Paradies stellt ein Besuch der Eislaufhalle ein tolles Alternativprogramm dar.



Bei Winter-Wellness die Seele baumeln lassen



Eine weitere Alternative zum winterlichen Urlaubserlebnis sind die Winter-Wellness-Angebote von Landal. Im Ferienpark Landal De Lommerbergen können Gäste die Wärme in der Infrarot- oder Dampfkabine genießen und anschließend im Kräuterbad entspannen. Ganz in der Nähe von Landal Het Vennenbos liegt das Beautycenter Cosmé. Eine Maniküre oder gleich eine komplette Beautybehandlung ? hier kann man sich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen. Für Sauna- und Wellnessfreunde kommt die richtige Weihnachtsstimmung am besten in den Unterkünften der Luxus-Kategorie auf: Sie sind mit einer eigenen Sauna und Sonnenbank ausgestattet.





Weihnachtsurlaub mit Familie oder Freunden verbringen



Die schönste Zeit des Jahres lässt sich am besten mit der Familie oder Freunden genießen. Alle Ferienparks von Landal sind für Gruppen geeignet und bieten Unterkünfte für 8, 10, 12 oder 16 Personen ? so haben alle unter einem Dach Platz. Für einen gemeinsamen Raclette-Abend ohne lange Vorbereitungen können Gäste das Raclette-Arrangement in Anspruch nehmen. Es beinhaltet die Miete eines Raclette-Grills, verschiedene Sorten Fleisch, Saucen, Salat und Baguette. Damit der Abend besonders gemütlich wird, kann das Kamin-Set-Arrangement am besten gleich mitgebucht werden.



Weihnachtsermäßigung bis zu 25 %



In der Reisezeit vom 16. Dezember 2016 bis 6. Januar 2017 bietet Landal eine Ermäßigung von bis zu 25 % auf alle Unterkünfte in den Wintersportparks. Einer besonderen Beliebtheit bei Urlaubern erfreut sich übrigens der österreichische Ferienpark Landal Hochmontafon. Er erhielt von den Usern des Zoover-Portals für unabhängige Hotelbewertungen bei der diesjährigen Preisverleihung gleich zwei erstklassige Auszeichnungen: Den Zoover-Award Gold sowohl in den Kategorien ?Beliebtester Ferienpark? als auch ?Bester Ferienpark?.





Zu den 78 Ferienparks von Landal GreenParks zählen 53 in den Niederlanden, zehn in Deutschland, vier in Belgien, einer in Tschechien, sechs in Österreich, drei in der Schweiz und einer in Ungarn. Die Palette der Unterkünfte umfasst insgesamt rund 12.700 Ferienhäuser und -wohnungen. Sieben der Parks bieten zudem Campingplätze und Luxus-Mobilheime. Landal verzeichnet jährlich 2,4 Millionen Gäste mit rund zwölf Millionen Übernachtungen. Zum Unternehmen gehört auch der Anbieter Dayz Resorts, der in Dänemark fünf Ferienhaus-Anlagen betreibt. Landal ist Teil der amerikanischen Holding-Gesellschaft Wyndham Worldwide, die auf die Bereiche Hotellerie und Ferienhäuser spezialisiert ist.



Landal steht für Urlaub im grünen Bereich" unbeschwerte Ferien mit zahlreichen Freizeitangeboten inmitten der Natur. Die Parks sind individuell eingebunden in die jeweilige Region mit ihren charakteristischen Eigenschaften. Weitläufigkeit für viel Ruhe und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind weitere Gemeinsamkeiten der Ferienparks, die vor allem bei Familien mit Kindern beliebt sind. Wetterunabhängigen Urlaubsspaß bieten ganzjährig geöffnete Einrichtungen wie Schwimmbäder, Indoor-Spielparadiese oder Restaurants. Gleichzeitig legt Landal viel Wert darauf, seinen Gästen die lokalen Besonderheiten in den Bereichen Sport, Kultur und Gastronomie näher zu bringen. Immer genießen die Urlauber den Freiraum, die parkeigenen Angebote zu nutzen oder sich mit viel Privatsphäre zu erholen.



