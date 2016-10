New Media & Software

dnata entscheidet sich für Avaya, um die digitale Transformation beim Kundenerlebnis voranzutreiben

Avaya liefert Cloud-Dienste für dnata im Rahmen eines

Fünf-Jahres-Vertrags über mehrere Millionen Dollar



dnata (https://www.dnata.com/en), einer der größten

Flugdienstanbieter weltweit und Mitglied der Emirates Group der

Vereinigten Arabischen Emirate, gab bekannt, dass er Avaya

(http://www.avaya.com/en/) Private Cloud Services (APCS) ausgewählt

hat, um eine auf das Erlebnis des Kunden ausgerichtete

Transformationslösung zu bieten und ein reibungsloses,

personalisiertes Erlebnis für dnata-Kunden und -Partner über alle

Kommunikationsplattformen hinweg zu schaffen.



Aufgrund des Fünf-Jahres-Vertrags über mehrere Millionen Dollar

wird Avaya dnata eine Cloud-basierte Lösung zu Kontaktcenter,

Kooperation, Networking und Videokonferenzen bieten. Mit

Geschäftstätigkeiten über sechs Kontinente hinweg beabsichtigt dnata,

seine Reisemarken samt seinen weiteren Diensten weltweit zu

vereinheitlichen, die personalisierte Erfahrungen seiner Kunden

fördern und über alle Touchpoints hinweg Einheitlichkeit sowie

zunehmende Zufriedenheit bei Reduktion von Bereitstellungskosten

schaffen.



"Wir haben eine Reise in die digitale Transformation begonnen, die

es uns ermöglichen wird, zuversichtlich unsere Wachstumsstrategie

einzuschlagen, indem wir ein besseres Kundenerlebnis schaffen. Eine

der wichtigsten Herausforderungen für ein globales Unternehmen mit

vielfältigen Marken und Diensten ist es, ein einheitliches und doch

personalisiertes Erlebnis zu schaffen. Unser Projekt mit Avaya wird

es uns ermöglichen, dass wir über die Plattform verfügen, die wir

benötigen, um schnell beides zu erreichen und unser Geschäfts- und

Diensteportfolio zu erweitern. Das Team von Avaya hat

außergewöhnliches geleistet, um eine Lösung zu erarbeiten, die es uns



ermöglicht, unsere Unternehmensziele heute und in der Zukunft zu

erreichen."



Paul Gale, Vice President Global Contact Centres - dnata



Durch den Übergang zu einer von Avaya erbrachten und verwalteten

Cloud-basierten und auf das Kundenerlebnis ausgerichteten Lösung

werden dnata und seine Reiseunternehmen nicht nur einen erheblichen

Wettbewerbsvorteil erlangen; es wird auch eine höhere Benchmark nicht

nur für Kunden, sondern auch für Vertreter weltweit erreicht.



"Avaya ist stolz darauf, von dnata als Anbieter der Wahl für diese

globale Kundenerlebnis-Plattform ausgewählt worden zu sein. Durch die

enge Zusammenarbeit mit dnata wird es uns möglich sein, sie in ihrem

Ziel zu unterstützen, ein neues erstklassiges Kundenerlebnis zu

schaffen. Dies ist die perfekte Demonstration der Stärke unserer

Cloud-Dienstleistungsangebote und wie wir Unternehmen helfen zu

können, ihre digitalen Transformationsziele zu erreichen. Wir freuen

uns darauf, diese Partnerschaft mit dnata in den nächsten fünf Jahren

zu stärken und mit ihnen gemeinsam voranzukommen, um die gewünschten

Geschäftsergebnisse zu liefern."



Nidal Abou-Ltaif, President, Avaya International







