Neben VW verwenden auch viele andere Autohersteller

Bosch-Motorsteuergeräte mit Abschalteinrichtungen. Das zeigen

Recherchen des ZDF-Magazins "Frontal 21" für die Sendung am Dienstag,

18. Oktober 2016, 21.00 Uhr. Betroffen sind demnach Modelle von

Renault, Mercedes, Audi, Suzuki, Fiat, Porsche, Land Rover, Alfa

Romeo und Hyundai. Die Fahrzeuge mit Abschalteinrichtungen sind im

Labortest sauber, stoßen aber auf der Straße gesundheitsschädliche

Stickoxide weit über dem Grenzwert aus.



Das Bundesverkehrsministerium hatte im April dieses Jahres bei

mehreren Dieselautos solche Abschalteinrichtungen aufgedeckt.

Mercedes, Porsche und Audi haben inzwischen freiwillige

Software-Updates angekündigt, um Zweifel an der Zulässigkeit der

Abschalteinrichtung auszuräumen. Hierzu erklärt Bosch auf Nachfrage

gegenüber "Frontal 21": "Nach unserer Einschätzung sind etwas mehr

als die Hälfte der betroffenen Fahrzeuge (...) mit Motorsteuergeräten

von Bosch ausgestattet." Zu einzelnen Modellen wolle man sich nicht

äußern. Man sei gegenüber den Kunden "zur Vertraulichkeit

verpflichtet". Bosch- Steuergeräte seien jedoch auch in Fahrzeugen

verbaut, deren Abgaswerte unauffällig seien.



Jetzt wirft das Bundesverkehrsministerium Fiat vor, illegale

Abschalteinrichtungen zu verwenden. Das geht aus einem Schreiben an

die EU-Kommission hervor, das "Frontal 21" vorliegt. Darin stellt das

Ministerium fest, dass die Motorsteuerung der fraglichen Fiat-Modelle

die Abgasreinigung nach 22 Minuten abstellt. Der für die Zulassung

vorgeschriebene Labortest dauert knapp 20 Minuten. Auf Nachfrage,

welche Rolle Bosch bei der Programmierung der Abgas-Software spielt,

antwortet Fiat: "Wie in der Autoindustrie allgemein üblich, liefert

der ECU-Hersteller Hard- und Software." Mit ECU-Hersteller ist der

Motorsteuergeräte-Hersteller gemeint, also Bosch, wie Fiat bestätigt:



"Bosch ist der alleinige Hersteller des genannten Motorsteuergeräts."

Fiat weist bis heute den Vorwurf zurück, eine illegale

Abschalteinrichtung zu verwenden.



Welche Rolle Bosch bei der Erstellung einer Abschaltsoftware

spielt, lässt das Unternehmen auf Nachfrage von "Frontal 21" offen.

Zum Fall Fiat äußert sich Bosch nicht und erklärt allgemein, ein

Motorsteuergerät entscheide nicht allein über das Abgasverhalten,

sondern dies sei Ergebnis des Zusammenspiels verschiedener

technischer Komponenten. Wörtlich heißt es: "Ein Zulieferer kann

nicht alle Wechselwirkungen und deren Folgen beurteilen, da er in der

Regel das Gesamtsystem nicht überblickt."



Bosch hat auch Motorsteuergeräte mit Abschalt-Software für die

US-Modelle von VW verkauft. Der Autozulieferer wird deshalb in den

USA verklagt, unter anderem von dem Bundesstaat West Virginia. Dessen

Generalstaatsanwalt beschuldigt Bosch in der Klageschrift, die

"Frontal 21" vorliegt, von der Abschalteinrichtung gewusst zu haben.

Das Unternehmen habe "mit VW den Software-Algorithmus entwickelt".

Bosch hat vor allem wegen der Abgasaffäre in den USA

Risikorückstellungen in Höhe von 750 Millionen Euro gebildet.



