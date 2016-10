Im Herzen Berlins angekommen – TenMedia zieht an den Gendarmenmarkt

Von Kreuzberg nach Berlin Mitte - Die Webagentur TenMedia ist in die Taubenstraße umgezogen.

(firmenpresse) - Die Webagentur TenMedia kümmert sich seit 2011 um die Realisierung von Webseiten, Portalen oder Onlineshops ganz nach Wunsch der Kunden. Um für diese noch leichter erreichbar zu sein, ist das neue Büro der Webagentur TenMedia UG (haftungsbeschränkt) zentral am Hausvogteiplatz in der Taubenstraße zu finden.



Standortvorteil Berlin Mitte



Mit dem Umzug von Kreuzberg nach Berlin Mitte beweist TenMedia, dass die Webagentur im Zentrum Berlins angekommen ist. Hier ballen sich altehrwürdige Unternehmen und junge Start-ups, die von den Dienstleistungen, die TenMedia anbietet, nur profitieren.



Denn die Webagentur übernimmt nach Absprache die vollständige Entwicklung und Konzeptionierung von Webportalen oder deren Neugestaltung. Dabei arbeiten die Entwickler mit gängigen Frameworks wie Symfony2 oder Laravel und CMS-Systemen. Neben Webentwicklung und Webdesign übernehmen die Grafiker und Texter von TenMedia nach Absprache auch die On-Page-Optimierung.



Das neue Büro in der Taubenstraße liegt zentral zwischen Hausvogteiplatz und Gendarmenmarkt. Dabei spielt die Repräsentativität dieses Standorts weniger eine Rolle als die vorteilhafte Verkehrsanbindung. Denn der neue Sitz von TenMedia lässt sich ideal per Auto oder öffentlichen Nahverkehr wie U-Bahn und Bus erreichen.



Mehr Platz für neue Projekte



Neben der guten Erreichbarkeit punktet der neue Standort zudem mit mehr Platz für Mitarbeiter und Kunden. Vom kleinen Startup hat sich TenMedia zum Unternehmen mit Programmierern, Grafikern und Textern entwickelt. Die neuen Räumlichkeiten spiegeln diese Entwicklung wider.



Für Anfragen zur Unterstützung von Projekten oder deren Realisierung ist TenMedia immer offen. Neben den klassischen Bezahlwegen setzt das Unternehmen auch vermehrt auf Code for Equity oder Charity Coding um einzigartige Projekte zu unterstützen.



TenMedia hat sich vor allem auf die Entwicklung und Realisierung von Webportalen spezialisiert. Weitere Dienstleistungen umfassen nach Kundenwunsch auch Beratung, Sicherheitschecks, Android Development und Hosting von bestehenden Internetseiten.





https://www.tenmedia.de/



Kommentare zur Pressemitteilung