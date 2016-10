Trauer um Rolf Terheyden

(ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)

trauert um sein Ehrenmitglied im Präsidium und früheren

BDZV-Präsidenten Rolf Terheyden. Der Alt-Verleger des

"Bocholter-Borkener Volksblatts" ist am 15. Oktober 2016 in seinem

91. Lebensjahr gestorben.



Terheyden, von Hause aus Jurist, war 1957 in die Geschäftsführung

des J.-& A. Temming-Verlags eingetreten und hatte 1960 die Leitung

des "Bocholter-Borkener Volksblatts" übernommen. Über das

erfolgreiche Wirken im eigenen Unternehmen hinaus setzte er sich

schon früh mit großem Engagement für die gemeinsamen Belange der

deutschen Zeitungsverleger ein. 1976 wurde Rolf Terheyden

Vorstandsmitglied des Zeitungsverleger Verbands Nordrhein-Westfalen.

1984 wählten ihn die Verleger an die Spitze des BDZV. Für seine

Verdienste um das Pressewesen wurde er 1992 zum Ehrenmitglied des

Präsidiums ernannt. Von 1995 bis 2003 stand er darüber hinaus als

Vorsitzender an der Spitze des Kuratoriums für den

Theodor-Wolff-Preis, der renommiertesten Auszeichnung der Branche für

herausragenden Journalismus.



Rolf Terheydens zentrale Ziele waren die Erhaltung der

Pressevielfalt in Deutschland und insbesondere die wirtschaftliche

Selbstständigkeit der lokalen Zeitungen. Mit seiner Präsidentschaft

verbindet sich die Öffnung des Zeitungsmarkts nach Osten nach dem

Fall der Mauer ebenso wie die Förderung hoher Qualitätsstandards im

Lokaljournalismus.



Neben seinem Engagement im BDZV war Rolf Terheyden unter anderem

viele Jahre Vorsitzender der Stiftervereinigung der Presse; er

gehörte als Mitglied im Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbände an und vertrat die Interessen der

Zeitungsverleger im Fernsehrat des ZDF.



Rolf Terheyden ist für seinen ehrenamtlichen sozialen und

beruflichen Einsatz vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit



dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern.







