Projektron BCS 7.34: Erweiterte Funktionen für die Projektvorbereitung und das Portfoliomanagement

Ob ein Projekt durchgeführt, abgelehnt oder zurückgestellt wird, können Portfoliomanager, Geschäftsführer, Sponsoren oder Gremien nur auf Basis zuverlässiger strategischer und operativer Kennzahlen entscheiden. Die neue Version der Projektmanagement-Software Projektron BCS unterstützt Anwender bei allen Schritten der Projektvorbereitung von der Idee bis zum Antrag und ermöglicht ein schlankes Portfoliomanagement.

(firmenpresse) - Für eine aktivere Beteiligung im Ideenmanagement, können Mitarbeiter in Projektron BCS Projektideen erfassen. Anhand von Checklisten gibt der Ersteller eine Einschätzung zur Idee ab und reicht sie zur Prüfung ein. Vorlagen für Checklisten für verschiedene Ideenarten erleichtern die Bewertung und ermöglichen einen Vergleich. Die Bewertung wird zudem in einem Kreisdiagramm visualisiert. Dem Prüfer liegen eingereichte Ideen in einer Liste vor.



Aus einer genehmigten Idee kann direkt ein Projektantrag generiert werden. Mithilfe eines Assistenten werden dabei verschiedene Planungsschritte, Ziele, Umfeld, Stakeholder und Risiken sowie relevante Kennzahlen und Informationen abgefragt. Anhand verschiedener Faktoren wird die strategische Bedeutung eines Projekts bewertet. So lassen sich alle Informationen zusammenstellen, die benötigt werden, um über die Durchführung von Projekten zu entscheiden.



Mit den neuen Funktionen wird die Auswahl der Projekte vereinfacht: Portfoliomanager vergleichen Projektanträge schnell und fundiert.





Die Projektron GmbH entwickelt und vertreibt seit 2001 mit derzeit mehr als 90 Mitarbeitern die webbasierte Projektmanagement-Software Projektron BCS. Diese wird an insgesamt fünf Standorten in sieben Sprachen vertrieben.

Projektron GmbH

