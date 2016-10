Neue innovative Spültechnologie von Ideal Standard gewinnt den britischen Build It Award 2016

AquaBlade®in der Kategorie Bestes Sanitärprodukt- oder Abflusssystem ausgezeichnet

(firmenpresse) - (NL/6868012981) Die AquaBlade® Technologie von Ideal Standard hat die Auszeichnung in der Kategorie für das beste Sanitärprodukt- oder Abflusssystem bei den Build It Awards 2016 gewonnen. Dieser Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der britischen Bauindustrie.



Die Juroren waren überzeugt von der patentierten Technologie, die nicht nur eine herausragende Spülleistung selbst bei geringen Wassermengen bietet. AquaBlade® nutzt die innovative Microslot-Technologie ein neues, voll glasiertes Kanalsystem, das einen lückenlosen Wasserstrom vom oberen Rand in die Toilettenschüssel leitet und mit zwei Düsen dem Spülvorgang zusätzlich noch mehr Kraft verleiht. Anders als bei herkömmlichen Spülsystemen sorgt die Aquablade® -Technologie für einen optimalen Wasserfluss, der die gesamte Schüssel unterhalb des Schlitzes, der nur knapp unter dem oberen Rand des WCs liegt, nahezu 100-prozentig ausspült und sie dadurch makellos rein hält.



Die Eigenschaft von AquaBlade®, selbst bei geringen Wassermengen eine ideale Spülleistung zu ermöglichen, bietet zudem großes Energiesparpotenzial, sodass Nutzer ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen und die künftigen Rechnungen möglichst gering ausfallen. Außerdem ist das AquaBlade® System extrem wartungsfreundlich.



AquaBlade® setzt auch im Design neue Maßstäbe: Durch die glatte, nur leicht gewölbte Oberfläche ohne überstehenden Spülrand ist das WC nicht nur deutlich hygienischer und einfacher zu reinigen als jede andere momentan auf dem Markt verfügbare Toilette. Der Microslot ist zudem bei herunter geklapptem Toilettensitz nicht sichtbar und verleiht dem WC dadurch ein elegantes und puristisches Aussehen.



Leanne Martin, Produkt-Manager von Ideal Standard, sagt: Wir freuen uns sehr darüber, dass wir den angesehenen Build It Award für AquaBlade®, eines unserer besten Produkte gewonnen haben. Bei Ideal Standard nutzen wir unsere Expertise als weltweit führender Badezimmerausstatter, um Herausforderungen mit innovativen Ansätzen zu lösen und eine bedeutsame, fundierte Innovation für eine Toilette zu erfinden ist per Definition eine große Herausforderung.





Wir haben einfach nicht akzeptiert, dass ein leistungsfähiges Spülsystem nicht auch schön aussehen kann. AquaBlade® verkörpert damit alles wofür wir stehen. AquaBlade® erfüllt alle Anforderungen an innovative, nachhaltige Leistungsfähigkeit, welche von Verbrauchern heute erwartet wird. Außerdem bietet das Spülsystem herausragendes Design und ist einfach zu warten sobald das WC einmal in Benutzung ist.



AquaBlade® hat bereits mehrere wichtige Awards erhalten: So konnte das innovative Spülsystem bereits bei den Design Awards und den Housebuilder Product Awards überzeugen. Die patentierte AquaBlade® Technologie steht auch auf der Short List bei den diesjährigen London Construction Awards und den Housebuilder Awards und war Finalist bei den House Beautiful Awards 2016. Bereits im letzten Jahr wurde AquaBlade® mit dem Innovationspreis Architektur Technik der Architektur-Fachzeitschriften AIT und xia Intelligente Architektur ausgezeichnet.

Ideal Standard



In Deutschland steht Ideal Standard seit über 100 Jahren für höchste Qualität und Innovationskraft in den Bereichen Design, Technik und Service. Das Traditionsunternehmen bietet alle klassischen Produktbereiche für das Badezimmer an: Armaturen, Keramikprodukte und Acryl Bade- und Brausewannen, sowie Badmöbel, Accessoires und Küchenarmaturen.



Die deutsche Firmenzentrale von Ideal Standard International hat ihren Sitz in Bonn. In Wittlich an der Mosel befindet sich eines der modernsten Armaturenwerke Europas und das Trainingszentrum Forum Bad.



Ideal Standard International mit Zentrale in Brüssel ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen, das in Europa, dem Nahen Osten und Afrika am Markt agiert. Kerngeschäft von Ideal Standard International sind innovative, designorientierte komplette Badlösungen für private, geschäftlich genutzte und öffentliche Gebäude. Ideal Standard ist die führende Marke des Unternehmens. Ideal Standard International beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter und operiert in mehr als 30 Ländern.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.idealstandard.de.

