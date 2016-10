Marktforum BODAN Hausmesse - Immer einen Besuch wert.

In diesem Jahr am Sonntag, 23.10.2016, wie gewohnt im Messezentrum Friedrichshafen! (nur für Fachbesucher)

(firmenpresse) - Kontakte zu Lieferanten pflegen, ins Gespräch kommen, Antworten auf Fragen finden, die im Geschäftsalltag schon viel zu oft untergegangen sind, neue Eindrücke sammeln, Impulse aufnehmen und sich von der Vielfalt begeistern lassen, ordern von Artikeln zu attraktiven Messe-Sonderkonditionen - und das alles kompakt an einem Tag... Willkommen auf der BODAN Hausmesse!



Jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober findet die BODAN Hausmesse am Bodensee statt. Mit der Messe Friedrichshafen weiß BODAN seit 2007 einen Veranstaltungspartner an seiner Seite, der in puncto Organisation und Logistik keine Wünsche offen lässt.



Die WILOGIS Hygieneprodukte GmbH ist einer der etwa 200 Aussteller, die die BODAN Kunden auf der Fachhandelsmesse erwarten um Produktneuheiten wie die Muumi ECO Babywindeln und Pants sowie die Jacson Reece BIO Feuchttücher zu präsentieren.





Seit 25 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt die WILOGIS Hygieneprodukte GmbH Windeln für Groß und Klein. Das Unternehmen ist inhabergeführt. Standorte in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei und Großbritannien beliefern Kunden weltweit. Parallel zu Windeln aus herkömmlichen Materialien investiert das Unternehmen insbesondere in die Entwicklung von Biowindeln. Seit 15 Jahren gibt es Vliese und Folien aus natürlichen Grundstoffen wie Mais- und Kartoffelstärke, die sich zur Herstellung von Hygieneprodukten eignen. "Bei unseren Biowindeln ist nicht nur das innere Deckvlies aus natürlichen Materialien sondern auch die Außenfolie", sagt Matthias Gude, Geschäftsführer der WILOGIS Hygieneprodukte GmbH. "Die hochwertige Hygienezellulose im Innern der Windel ist FSC zertifiziert." Das FSC®-Logo signalisiert dem Verbraucher, dass es sich um Zellulose handelt, hergestellt aus Holz, das aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft stammt. Vergeben wird das FSC®-Logo von der gemeinnützigen Organisation Forest Stewardship Council® (FSC®).



Gemeinsam mit Partnerunternehmen arbeitet die WILOGS Hygieneprodukte GmbH stetig an der Optimierung dieser natürlichen Materialkompositionen.







