Event in München und Umgebung? - Catering der Magic Chefs GmbH nutzen!

Die Magic Chefs GmbH München bietet Catering für Messen, Galas, Feiern und ähnliche Anlässe. Dabei wird auf individuelle Wünsche der Geschäfts- oder Privatkunden eingegangen.

(firmenpresse) - Jedes Jahr, wenn die Sommerferien vorbei sind, beginnen Firmen, Vereine, Clubs und Institutionen damit, ihre Faschingspartys und Weihnachtsfeiern zu planen. Wer ein solches Event in der Region München mit wenig Aufwand auf die Beine stellen will, findet bei der Magic Chefs GmbH in der Münchener Leopoldstraße einen erfahrenen Ansprechpartner, bei dem die Versorgung des leiblichen Wohls der Gäste in gute Hände gelegt wird. Wer sich vor der Buchung einen Eindruck von der Qualität der beim Catering gelieferten Speisen und Getränke verschaffen möchte, sollte dem Partnerrestaurant Nektar in der Stubenvollstraße in München einen Besuch abstatten. In dem in einem wunderhübsch restaurierten Gewölbe eingerichteten Restaurant darf sogar im Liegen gegessen werden.



Die Magic Chefs bieten anspruchsvolles Catering für jeden Anlass



Leckere Speisen vom Fingerfood bis hin zu mehrgängigen Menüs bereiten die Magic Chefs selbstverständlich nicht nur für Faschingspartys und Weihnachtsfeiern zu. Sie gelten als erfahrene Spezialisten beim Messecatering, bei dem besonders hohe Anforderungen an die Köche gestellt werden. Hier muss die gute Versorgung auf engstem Raum auch bei einem riesigen Besucheransturm garantiert werden. Die größte Herausforderung besteht beim Messecatering darin, dass sich die Besucherzahlen meistens nicht konkret planen lassen. Für Messen kommt also nur ein Caterer in Frage, der sehr flexibel auf Veränderungen reagieren kann. Genau das ist bei der Magic Chefs GmbH der Fall. Die eingesetzten Mitarbeiter haben außerdem Entertainer-Qualitäten und laden die Besucher erfolgreich zum Verweilen an den Messeständen ein.



Das Catering kann sehr individuell gebucht werden



Sie planen ein Großevent, bei dem auch die technische Crew und die Sicherheitscrew im Backstage-Bereich unauffällig versorgt werden muss? - Auch das können Ihnen die erfahrenen Caterer aus München bieten. Sie sorgen für zufriedene Gäste bei Ihren Galashows und Opening-Partys, egal ob Sie die Eröffnung eines Shops oder die Premiere eines neuen Kinofilms feiern möchten. Dabei können die gelieferten Speisen und Getränke jederzeit individuell an das Motto Ihrer Party angepasst werden. Private Kunden sind den Magic Chefs ebenfalls willkommen. Sie übernehmen die Versorgung bei einer Hochzeitsfeier, einem Polterabend oder einem Junggesellenabschied ebenso gern wie die Bereitstellung von Speisen und Getränken für runde Geburtstage oder andere Familienfeiern.





Guten Service gibt es bei den Münchenern inklusive



Persönliche Absprachen sind in der Leopoldstraße in München möglich. Kontakt kann außerdem per Telefon und Mail aufgenommen werden. Für Anfragen steht ein interaktives Mailformular zur Verfügung. Dass sich die Caterer Magic Chefs nennen, hat einen guten Grund. Sie zaubern nicht nur gutes Essen, sondern binden auch beim Servieren ein paar kleine Kunststücke mit ein, die auf den ersten Blick wie Zaubereien wirken.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.magic-chefs.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Magic Chefs verbreiten ihren Zauber auf ganz unterschiedlichen Bühnen. Egal ob es sich um große öffentliche Events, exklusive Firmenfeiern, Shop-Eröffnungen, Messe-Catering oder Hochzeiten dreht, wir bieten je nach Größenordnung und individueller Absprache die komplette Palette zwischen Lifestyle-Fingerfood und mehrgängigen Menüs. Unsere Köche legen den Fokus dabei auf mediterrane und internationale Spezialitäten, modern und individuell interpretiert. Die Präsentation der Köstlichkeiten übernimmt schließlich unser professionelles Serviceteam mittels kleiner Kunststücke und magischer Spielereien, die den Gast in Staunen versetzen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Magic Chefs GmbH

Leseranfragen:

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 17.10.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1413241

Anzahl Zeichen: 3247

Kontakt-Informationen:

Firma: Magic Chefs GmbH

Ansprechpartner: Benjamin Oechsler

Stadt: München

Telefon: +49711128 5010



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.