Alpenrösli GmbH - Der Fachhändler für traditionsbewusste Kunden

Bei Alpenrösli findet jeder, der das Brauchtum und den Pferdesport liebt, etwas für sich.

(firmenpresse) - Der Onlineshop und der Hofladen der Alpenrösli GmbH wurden von Daniela Grob ins Leben gerufen. Für die Schweizerin spielen nicht nur Traditionen eine wichtige Rolle, sondern ebenso die Verwendung von Naturmaterialien wie Baumwolle, Holz und Echtleder, was auch im Sortiment ihres Shops zum Ausdruck kommt. Dort legt sie auf eine gute Qualität und bietet nur Waren an, die in der Region hergestellt wurden. Sie selbst beschäftigt sich deshalb beispielsweise mit der traditionellen Sattlerei.



Was bieten der Onlineshop Alpenrösli und das Markthüsli?



Im Sortiment der Toggenburgerin kommen vor allem die Freunde hübsch verzierter Lederwaren zu ihren Wunschobjekten. Ein Teilbereich widmet sich den Sattlereiprodukten für Pferdesportler, die mit den traditionellen Techniken hergestellt wurden. Aber auch Lederwaren wie Lederhosen und aufwändig gearbeitete Gürtel sind dort zu finden. Dabei handelt es sich durchweg um handgearbeitete Unikate. Wer seine Kühe für den Almauftrieb oder Almabtrieb besonders nett schmücken möchte, kann die der Alpenrösli GmbH Glocken, Schellen und Treicheln mit liebevoll verzierten Bändern bestellen. Natürlich kommen auch die Hütehunde nicht zu kurz. Für sie hält Daniela Grob in ihrem Shop beispielsweise Lederhalsbänder mit "Chueli"-Messingbeschlägen sowie exklusive Hundebetten bereit.



Die Suche nach Präsenten hat im Markhüsli ein Ende



Das Kunsthandwerk nimmt einen sehr großen Teil der Angebotspalette im Markthüsli und im Onlineshop der Alpenrösli GmbH ein. Ein Beispiel dafür sind die aufwändig verzierten Brieftaschen für Damen und Herren, die in der Region aus gegerbtem Echtleder entstehen. Selbst Tierschützer dürften hier nichts auszusetzen haben, denn es kommen ausschließlich die Häute der Rinder und Schweine zum Einsatz, die für die Lebensmittelproduktion ohnehin geschlachtet werden müssen. Ihre Häute wegzuwerfen, wäre die pure Verschwendung von Ressourcen. Die Lederartikel können bei Daniela Grob auch mit individuellen Logos und anderen persönlichen Stickereien bestellt werden.





Traditionelle Textilien spielen eine wichtige Rolle



Zu den beliebten Artikeln zählen nicht nur die Holzfällerhemden und Sennerhemden, sondern auch die niedlichen Bodys für Babys, die dem traditionellen Dirndl nachempfunden sind. Hemden der Marke Edelweiß und Trachtenschuhe für Damen und Herren können im Alpenrösli-Shop ebenfalls bestellt werden. Wer sich als Jodler betätigen möchte, kann sich bei Daniela Grob von Kopf bis Fuß ausstatten. Eine weitere Rubrik hält handgefertigtes Spielzeug bereit. Hier gibt es auch den für die Region typischen Berner Sennenhund als Plüschtier. Wer in der Küche Utensilien aus Echtholz bevorzugt, wird ebenfalls fündig.







Alpenrösli GmbH

Marienstr. 23, 70178 Stuttgart

Datum: 17.10.2016

Firma: Alpenrösli GmbH

Ansprechpartner: Benjamin Oechsler

Stadt: Ganterschwil

Telefon: 0711 128 501-0



