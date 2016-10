H + L Klebetechnik sehr zufrieden mit Auftritt auf der FachPack 2016

Vom 27.09. bis 29.09.2016 fand auf dem Messegelände in Nürnberg die FachPack statt. Die H + L Klebetechnik präsentiere interessierten Besuchern gemeinsam mit dem Leimgerätehersteller UES AG ihre Leistungen und Produkte rund um die Leimauftragstechnik.

(firmenpresse) - Die FachPack ist für Unternehmen, die Verpackungslösungen einsetzen, die Gelegenheit, sich über Neuheiten der Branche zu informieren. H + L Klebetechnik, ein Unternehmen der Leimauftragstechnik aus Neusäß bei Augsburg, präsentiert sich seit 2007 regelmäßig auf dieser europäischen Leitmesse.



Besonderen Anklang fand der Notfallservice von H + L Klebetechnik. Bei Störungen einer Produktionslinie aufgrund der Leimauftragstechnik sind die Servicetechniker von H + L Klebetechnik sieben Tage die Woche 24 Stunden erreichbar. Kann der Fehler nicht telefonisch behoben werden, reist ein Mitarbeiter mit einem Backup-Gerät und Ersatzteilen an. Durch diesen Service gewährleistet H + L Klebetechnik, Produktionsausfallzeiten so gering wie möglich zu halten.



Ebenfalls großes Interesse erregte das Angebot an Sonderlösungen der H + L Klebetechnik. Mit umfassender Erfahrung im Maschinenbau sind die Servicetechniker in der Lage, Auftragsköpfe, Leimmodule oder anderes Zubehör genau an die Anforderungen der Kunden anzupassen. Dadurch werden Produktionslinien optimiert und Kosten gespart.



H + L Klebetechnik zeigt sich sehr zufrieden mit dem Auftritt auf der FachPack 2016. Das Angebot an Dienstleistungen und Produkten konnte einem breiten Publikum präsentiert werden und stieß insgesamt auf positive Resonanz.



Weitere Informationen unter 0821 – 4970 474 oder www.hl-klebetechnik.de.















H + L Klebetechnik bietet Wartung, Service, Ersatzteile und Neuanlagen für alle gängigen Heißleimauftragssysteme, die in verschiedensten Industriesektoren im Bereich der Klebetechnik zum Einsatz kommen. Am Firmensitz nahe Augsburg befindet sich neben Verkauf, Service und Werkstatt eine Versuchseinrichtung zur Simulation von Anwendung und Neuentwicklungen. Die Inhaber von H + L Klebetechnik sind seit Jahren im Maschinen- und Anlagenbau tätig und in der Lage, ihren Kunden auch über die Klebetechnik hinaus mit fundiertem Fachwissen zur Seite zu stehen.

H + L Klebetechnik GbR

